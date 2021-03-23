 Merkel özür diledi: Hata hatadır | ALMANYA | DW | 24.03.2021

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ALMANYA

Merkel özür diledi: Hata hatadır

Almanya Başbakanı Merkel, Paskalya'da beş gün boyunca kamusal yaşamın durdurulmasını öngören katı kapanma kararını geri alarak vatandaşlardan özür diledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün önce açıklanan ve Paskalya tatili boyunca kamusal yaşamı durduran sıkı önlemleri "hata" olarak nitelendirerek kararı geri aldıklarını açıkladı.

22 Mart'taki toplantıda alınan kapanma kararına gelen yoğun eleştiriler sonrasında bugün eyalet başbakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Merkel, ardından yaptığı açıklamada Paskalya'da beş günlük kapanma fikrinin bir hata olduğunu söyledi.

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Almanya'da hükümetin kapanma önlemlerini uzatması ve Paskalya dönemi için önlemleri sıkılaştırması iş dünyasını isyan ettirdi. İktisatçılar ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı yapıyor.

Almanya Başbakanı Merkel'in Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yürürlükte olan geçerli olan kapanma önlemlerinin Nisan'a kadar uzatılmasını istediği öğrenildi.

Kararın iyi niyetle alındığını ancak hayata geçirilmesi önünde kısa süre içinde açıklığa kavuşturulması mümkün olayan sorular oluştuğunu belirten Merkel, "Bu bir hataydı. Ve hata varsa bunun söylenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu hatadan ve oluşan ek belirsizliklerden dolayı tüm vatandaşlardan af diliyorum" diye konuştu.

"Bu sadece ve tek başına benim hatam" diyen Merkel, Başbakan olarak makamından dolayı her konuda nihai sorumluluğu kendisinin taşıdığına işaret etti.

Merkel'in 22 Mart'ta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında mevcut sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmış, ayrıca Paskalya tatiline ek olarak iki günün de tatil ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Almanya'da Paskalya tatili 2 Nisan Cuma günü başlıyor ve 6 Nisan Salı günü yeniden işbaşı yapılıyor. 22 Mart'taki toplantıda Paskalya öncesindeki 1 Nisan Perşembe günü ve arada iş günü olan 3 Nisan Cumartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece ülke çapında beş günlük kapanma karara bağlanmıştı. Karar iş dünyasından sert tepkilere yol açmış, ayrıca iş hukuku açısından da önemli soru işaretleri doğurmuştu.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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