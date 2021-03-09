Merkel: Önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs pandemisinde önümüzde daha 3-4 aylık zorlu bir dönem olduğunu söyledi.

Kriz ve yardım alanlarında faaliyet gösteren telefon danışma hatlarının temsilcileriyle düzenlenen video konferansta konuşan Merkel, durumun yaz aylarına kadar ciddiyetini sürdüreceğini belirterek "Önümüzde 3-4 zor ay var. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ardından aşılamaların etkisi açığa çıkacak, durumda belirgin iyileşme olacak" dedi.

Siyasetin krize yaklaşımının belirsizliklerle dolu olduğunu belirten Merkel, "Şu an köprüler kurmaya çalışıyoruz ama köprüyü tam olarak nereye kuracağımızı da bilmiyoruz. Kıyıyı daha göremiyoruz" diye konuştu.

2008 yılındaki küresel mali krizde, sorunun nedenini ortadan kaldırıp müflis bankalara para temin edilmesi gerektiğinin açıkça bilindiğini belirten Merkel, "Ama karşılaştırdığınızda şu an pandemide pek çok şey belirsiz. Virüsün daha nelere yol açacağını, başka mutasyonlar olup olmayacağını ben de bilmiyorum" dedi.

En yoğun bulaş hizmet sektöründe

Diğer yandan Lüksemburg'da koronavirüse yakalanma oranlarıyla ilgili bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Geçen yıl 27 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında yapılan kitlesel testlerin sonuçlarının analiz edildiği araştırmada en fazla bulaşın görüldüğü alan hizmet sektörü oldu.

Lüksemburg Üniversitesinin araştırmasında hizmet sektöründeki kişilerde bulaş riski ortalamanın yüzde 11,4 üstünde çıkarken bu oran restoranlarda yüzde 8,6 ve inşaat sektöründe yüzde 6,6 olarak tespit edildi. Araştırmada polisler ve eczacılar arasında bulaş riskinin tahmin edilenin aksine yüksek olmadığı kaydedildi.

Araştırma, gelir düzeyinin de bulaş riskinde rol oynadığını ortaya koydu. Yıllık geliri 30 bin euronun altındaki kişilerde koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Araştırmada semptom gösterenlerle göstermeyenlerin aynı derecede bulaştırıcı olduğu da tespit edildi.

dpa,epd/BK,JD

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