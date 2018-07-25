 Meriç Nehri′ni geçenlerin sayısı 10 bini aştı | TÜRKİYE | DW | 02.08.2018

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TÜRKİYE

Meriç Nehri'ni geçenlerin sayısı 10 bini aştı

Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması sonrası sığınmacılar Meriç Nehri rotasını kullanarak Yunanistan'a geçiyor. Yılın ilk altı ayında akıntıyı göze alarak karşı yakaya yüzenlerin 10 bini aştığı açıklandı.

Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

2018 yılının ilk altı ayında Türkiye'den Yunanistan'a ve böylece AB'ye ulaşan sığınmacıların sayısının 10 bini geçtiği açıklandı. AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması sonrasında sığınmacı sayısı azalırken, son birkaç yıldır Meriç Nehri rotasının kullanıldığı belirtildi. 

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a Meriç Nehri üzerinden çok kısa bir sürede ulaşılabildiği ancak akıntı nedeniyle de birçok kişinin boğularak hayatını kaybettikleri belirtildi.

Yapılan açıklamada 2017 yılında Meriç rotasından bin 500 sığınmacının AB'ye ulaştığının tahmin edildiği belirtildi. Bu rota Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında Avrupa'ya geçmeye çalışan Türkler tarafından da kullanılıyor.

Nisan ayında Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan Suriyeliler

Nisan ayında Meriç nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan Suriyeliler

AB'ye mülteci akınının başladığı 2015 yılında, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların sayısı yaklaşık bir milyona ulaşmıştı. En fazla Suriyeliler tarafından kullanılan rotalar, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kapatılmıştı. Geçen yıldan beri ise eski bir kaçakçılık rotası olan Meriç Nehri rotasının kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Avrupa Birliği'ne ulaşan sığınmacıların büyük bölümü Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz üzerinden geliyor. 2018 yılının ilk altı ayında Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşan sığınmacılarının sayısının da 50 bini bulduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre bu yılın ilk altı ayında Akdeniz'de en az bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Sınır nehri Meriç

    5-6 dakika içinde Meriç Nehri üzerinden karşı tarafa, Yunanistan‘a geçilebiliyor. Ancak akıntılı nehrin suları oldukça tehlikeli. Bu eski kaçakçı güzergahının sığınmacılar tarafından yeniden yoğun olarak kullanılması nedeniyle ölüm vakaları önemli ölçüde artmış durumda.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    İki ülkenin gözetleme kuleleri

    Sınır boyunca çok sayıda gözetleme kulesi bulunmasına rağmen sığınmacılar Meriç üzerinden karşıya geçmekten çekinmiyor. Haber dergisi Der Spiegel, Türkiye bu duruma göz yumarak bu yeni sığınmacı dalgasını desteklediğini öne sürüyor. Yunanistan ise iki askerinin yanlışlıkla sınır ihlalinden Türkiye’de gözaltına alınması nedeniyle geri planda kalmayı tercih ediyor.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Meriç’i geçtikten sonra

    Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek avantjlı görünüyor. Akdeniz üzerinden Yunan adalarına gelebilen sığınmacılar, 15 binden fazla kişinin bulunduğu kamplarda, Türkiye’ye geri gönderilme korkusuyla yaşamak zorundalar. Meriç üzerinden Yunanistan’a geçen sığınmacılarsa nispeten daha özgür hareket edebiliyor.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Raylar üzerinden Pythio (Kuleliburgaz)

    Meriç üzerinden Yunanistan‘a geçen sığınmacıların kimlikleri burada kaydediliyor ve üç aylık oturum izni veriliyor. Sadece bu yılın Nisan ayında 2 bin 900 mülteci bu güzergah üzerinden Yunanistan’a geçti. 2017 yılındaysa bu sayı bin 450 civarındaydı.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    İstasyonda mola

    Sığınmacılar yollarına devam etmeden önce Meriç Nehri’ne yakın mesafede bulunan Pythio’da mola veriyorlar. Özellikle çocuklar bu zorlu güzergahta yorgun düşüyor.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Nea Vyssa’da bekleyiş

    Sığınmacılar sınıra yakın Yunan yerleşim birimlerinde kendilerini ilk kabul kamplarına götürecek olan polisleri bekliyor. Yerel makamlar sığınmacı sayısının artmasından endişeliler. Bu durum Suriye ve Irak’taki savaş ortamının boyutlarını da yansıtıyor.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Polis eşliğinde kabul merkezine sevkiyat

    Yunanistan‘a kaçan sığınmacılar Fylakio adlı ilk kabul merkezine getiriliyor. Oradaki yetkililer de bu sığınmacı akınına hazırlıklı değil.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Tel örgüler ardındaki ilk kabul kampı

    Sığınmacıların Fylakio’daki kampa ayak basmaları çok hoş bir görüntü oluşturmuyor. Beklenmeyen yoğun sayıdaki sığınmacılar için yer ve personel eksikliği çekiliyor. Meriç güzergahı, AB ileTürkiye arasında imzalanmış olan ve sınırların daha iyi korunmasını amaçlayan anlaşmaya şimdiye kadar destek sağlamış değil. Bu nedenle sığınmacılar burada, gereken belgelere hızla ulaşabiliyor.

  • Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

    Eski kaçakçı güzergahını kullanan sığınmacılar

    Otobüslerle kentlere gidiş

    Fylakio’daki kayıt işlemlerinden kısa bir süre sonra sığınmacılar otobüslerle Atina ya da Selanik’e sevk ediliyor. Ancak oradaki kamplar da ağzına kadar dolu ve çalışan personelin işi başından aşkın.


DW,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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