 Meriç Nehri′ni geçen sığınmacıların sayısı iki katına çıktı | AVRUPA | DW | 06.10.2018

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AVRUPA

Meriç Nehri'ni geçen sığınmacıların sayısı iki katına çıktı

Yunanistan Göç Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2018’in ilk dokuz ayında Meriç Nehri'ni kullanarak Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı 2017'deki geçişlerin toplamından iki kat daha fazla.

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Türkiye-Yunanistan sınırı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 2016 tarihli mülteci anlaşması sonrası Ege Denizi'ndeki kontrollerin artmasıyla birlikte bu yıl Meriç Nehri üzerinden geçişler bir önceki yılın iki katına ulaştı.

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Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşması sonrası sığınmacılar Meriç Nehri rotasını kullanarak Yunanistan'a geçiyor. Yılın ilk altı ayında akıntıyı göze alarak karşı yakaya yüzenlerin 10 bini aştığı açıklandı. (02.08.2018)

Almanya Başbakanı Merkel, AfD ve Pegida'nın protestolarıyla karşılandığı Sachsen eyaletinde, mülteci politikalarındaki bazı yanlışları kabul etti. Angela Merkel, "2015 tekrarlanmayacak" dedi. (17.08.2018)

Yunan basınında çıkan haberlere göre Yunanistan’a Türkiye üzerinden kara ve deniz yoluyla ulaşan sığınmacıların sayısında artış var. Yunanistan sınırındaki belediye başkanları durumu “korkutucu” olarak değerlendirdi. (30.04.2018)

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas, Atina'da parlamentoya yaptığı açıklamada 2017 yılında Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapanların sayısının 5 bin 500 olduğunu, bu sayının 2018'in ilk dokuz ayında ise 12 bine yükseldiğini kaydetti.

Ege Denizi'nde de artış kaydedildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) yıl başından Eylül ayı sonuna kadarki dönemi kapsayan istatistiklerine göre Türkiye üzerinden Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış gözlendi. Buna göre 2018 yılının ilk dokuz ayında toplam 23 bin 419 kişi Türkiye üzerinden Ege Denizi'ni kullanarak Yunanistan'a geçti. 2017 yılında ise toplam sayı 29 bin 818 olarak kayda geçmişti. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den Yunan Adaları'na geçiyor.

BM verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye'den Ege Denizi yoluyla Yunanistan'a geçen sığınmacıların yüzde 30'u Suriye, yüzde 23'ü Afganistan, yüzde 20'si ise Irak vatandaşı.

Ancak 2016'dan bu yana yürürlükte olan mülteci anlaşması öncesi dönem değerlendirildiğinde, Ege Denizi'ni geçiş sayılarındaki dramatik düşüş halen geçerli. Yunanistan'a gidişin en yüksek oluğu 2015 yılında 856 bin 723 sığınmacı denizi aşarken, anlaşmanın uygulanmaya başlandığı 2016'da ise 173 bin 450 kişi Türkiye'den çıkış yaparak Yunan adalarına erişmişti.

Vitsas: Anakaraya daha çok sığınmacı getireceğiz

Yunanistan Göç Bakanı, parlamentoya yaptığı konuşmada ek olarak adalarda bekleyen sığınmacıların orta ve kuzey Yunanistan'daki kamplara götürülme işleminin devam ettiğini ve daha fazla kişiyi bu kamplara yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Yunan Sahil Güvenliği'nin verdiği bilgiye göre son 10 günde 2 bin sığınmacı söz konusu kamplara taşınırken, adalarda halen 19 bin kişi anakaradaki kamplara yerleştirilmeyi bekliyor. Yunan hükümeti adalarda bekleyen sığınmacı sayısını 10 bine indirmeyi hedefliyor.

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Meriç'ten ölüme gidenler

DW,dpa/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Meriç'ten ölüme gidenler  

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