Merhaba Psiphon kullanıcıları,

Eğer sansürlenmemiş güncel gelişmeler ve perde arkası bilgilere ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Biz DW Türkçe olarak tam da bunu yapıyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz?

Biz Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) çatısı altında tarafsız ve özgür yayınlarımızı 60'tan yıldan uzun bir zamandır medyadaki yeni her teknolojik imkanı kullanarak sürdürüyoruz.

Almanya'dan Türkçe konuşan bölgelere dünyadan, Avrupa'dan Almanya'dan ve Türkiye'den güncel gelişmeleri aktarıyor, yaşanan olayların arka planına da farklı kanallardan ışık tutmaya çalışıyoruz.

Yayın yolculuğuna "Almanya'nın Sesi" adıyla gerçekleştirdiği kısa dalga yayınları ile başlayan DW Türkçe, yıllar içinde medyadaki dönüşümden etkilenerek yayıncılık faaliyetlerini internet, YouTube ve sosyal medya üzerine yoğunlaştırdı. Genç ve dinamik bir ekipten oluşan DW Türkçe'nin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve Bonn'da merkezleri bulunuyor.

DW Yayın İlkeleri ve evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayınlarında tarafsızlık ve güvenilirliği esas alan DW Türkçe, editoryal bağımsızlığa gölge düşürecek her türlü girişim ve çıkar ilişkisinin karşısında yer alıyor.

DW Türkçe, medya üzerindeki artan baskılar nedeniyle tarafsız habere ulaşmanın zorlaştığı Türkiye için alternatif bir medya kuruluşu olmayı sürdürüyor.

DW Türkçe, yayınladığı haberlerle çok sayıda ödüle de layık görüldü. Son olarak Almanya'da faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Topluluğu, Dayanışma Ödülü'nü bu sene DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker'e verdi.Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nün geçen yılki sahiplerinden biri de yine DW Türkçe oldu. DW Türkçe'den Pelin Ünker ve Serdar Vardar "Pandora Papers" araştırma yazı dizisiyle üçüncülüğe değer görüldü. Aynı yazı dizisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin İnternet Haber Ödülü'ne de layık görüldü. Haberleriyle sık sık gündem yaratan DW Türkçe'nin yargı muhabiri Alican Uludağ da 2021 yılında uluslararası Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nü aldı.

Bunlar, DW Türkçe muhabirlerine verilen ödüllerden sadece bazıları.

DW Türkçe Muhaberi Pelin Ünker, dünyadaki araştırmacı gazetecileri bir araya getiren Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) üyelerinden biri. DW Türkçe, ICIJ'in uluslararası araştırmacı gazetecilik çalışmalarına katılarak dünya çapındaki yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık gibi olayları da birinci elden haberleştiriyor.

DW Türkçe'ye yönelik sansür uygulanıyor

Ancak Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu DW geçen yıldan bu yana Türkiye'de Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) lisans başvurusu talebi nedeniyle 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana engelli. Engellemeye itirazını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan DW, 17 Kasım'da daha engelleme kararı ile karşı karşıya geldi. DW Türkçe'nin yayınlarını sürdürdüğü alternatif adresleri (insipiredminds.de, dwturkce.com) de yine aynı gerekçe ile erişime engellendi.

Fotoğraf: DW

DW'nin lisans başvurusunda bulunmamasının sebebi, 2019'da yürürlüğe giren RTÜK yönetmeliği ile DW Yasası'nın ile çelişmesi. Ayrıca yayınlarında demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularına öncelik veren DW, Türkiye'de son yıllarda artan basın özgürlüğü ihlalleri sebebiyle sansüre uğrama endişesi de taşıyor.

Bilgi İletişim Kurumu'nun (BTK)internet sansürünü aşma araçlarından biri olan VPN sağlayıcılarına uyguladığı engel de bu kaygıyı destekliyor. BTK'nın DW gibi Türkiye'den erişimin engellendiği haber portallarına ulaşılmayı sağlayan 16 VPN servis sağlayıcısına erişimi bir mahkeme kararı olmaksızın yasaklaması, DW'nin yayınlarının sansürlendiği izlenimi doğuruyor.

Ancak VPN sansürü, DW gibi Türkiye'de engelli sitelere ulaşımı imkansız kılmıyor. Çünkü engellenen sağlayıcılar yeni VPN teknolojileri ya da IP adresleri üzerinden hizmet vermeye devam edebiliyor.

DW Türkçe'nin haber sitesine ulaşabileceğiniz yöntemlerin tümünü buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.