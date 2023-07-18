Yanardağ'a 8 yıl 2 ay hapis talebi

TELE 1 televizyonunun genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ'ın BirGün gazetesinde yayınlanan "Faşizm ve İslamcı Faşizm" başlıklı yazıları sebebiyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Buna göre savcılık Yanardağ'ın 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Yanardağ katılmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın BirGün gazetesinde, 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yedi bölüm halinde yayınlanan "Faşizm ve İslami Faşizm" isimli yazıların sahibi olduğunu ve "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yanardağ'ın avukatı savunma için süre istedi

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını ve Yanardağ'ın cezalandırılmasını talep ederken, Yanardağ'ın avukatı mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul ederken, Yanardağ'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasına ve savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşma 14 Kasım'a erteledi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarfettiği sözleri nedeniyle daha önce soruşturma başlatılmış, Yanardağ "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek"iddiasıyla 27 Haziran Salı günü tutuklanmıştı.

Merdan Yanardağ hakkında bu davayla bağlantılı hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Temmuz'da kabul edilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve hakim karşısına çıkacağı tarih olarak da 4 Ekim'in belirlendiği açıklandı. Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, Türkiye'de terör tehdidinin halen mevcudiyetini sürdürdüğüne ve toplumun terör konusundaki hassasiyetine işaret edilerek, şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu ileri sürülüyor. İddianamede Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

DHA,ANKA / ETO,ET

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