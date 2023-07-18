  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
Türkiye ekonomisi
NATO - Türkiye İlişkileri
Basın özgürlüğüTürkiye

Yanardağ'a 8 yıl 2 ay hapis talebi

1 saat önce

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan Merdan Yanardağ hakkında savcılık, "1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar" hapis cezası talebinde bulundu.

https://p.dw.com/p/4U673
Gazeteci Merdan Yanardağ
Merdan YanardağFotoğraf: ANKA

TELE 1 televizyonunun genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ'ın BirGün gazetesinde yayınlanan "Faşizm ve İslamcı Faşizm" başlıklı yazıları sebebiyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Buna göre savcılık Yanardağ'ın 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Yanardağ katılmadı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın BirGün gazetesinde, 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihlerinde yedi bölüm halinde yayınlanan "Faşizm ve İslami Faşizm" isimli yazıların sahibi olduğunu ve "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yanardağ'ın avukatı savunma için süre istedi

Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını ve Yanardağ'ın cezalandırılmasını talep ederken, Yanardağ'ın avukatı mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul ederken, Yanardağ'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunmasına ve savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşma 14 Kasım'a erteledi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarfettiği sözleri nedeniyle daha önce soruşturma başlatılmış, Yanardağ "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek"iddiasıyla 27 Haziran Salı günü tutuklanmıştı.

Merdan Yanardağ hakkında bu davayla bağlantılı hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Temmuz'da kabul edilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi ve hakim karşısına çıkacağı tarih olarak da 4 Ekim'in belirlendiği açıklandı. Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede, Türkiye'de terör tehdidinin halen mevcudiyetini sürdürdüğüne ve toplumun terör konusundaki hassasiyetine işaret edilerek, şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu ileri sürülüyor. İddianamede Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

 

DHA,ANKA / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Gazeteci Merdan Yanardağ

Gazeteci Yanardağ hakkında iddianame kabul edildi

Gazeteci Yanardağ hakkında iddianame kabul edildi

Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
Hukuk ve Adalet14 Temmuz 2023
Gazeteci Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

"Terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi.
Basın özgürlüğü5 Temmuz 2023
Gazeteci Merdan Yanardağ

RTÜK'ün TELE 1 kararına yürütmeyi durdurma

RTÜK'ün TELE 1 kararına yürütmeyi durdurma

Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK'ün TELE 1'e yönelik yayın durdurma cezası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar çıkmasaydı TELE 1 bu geceden itibaren yedi gün boyunca yayına ara vermek zorunda kalacaktı.
Hukuk ve Adalet17 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Yargıtay binasının araç giriş kapısı

15 Temmuz sonrası Almanya'ya kaçan avukatlara ruhsat yok

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Soldan sağa: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (16.07.2023 / Tunis)

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

Göç5 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Politika10 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart 2020 tarihli görüşmesinden

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Türkiye Rusya'dan uzaklaşıyor mu?

Politika10 saat önce
Geçen yıl Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanması da tartışmalara yol açmıştı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Festival ve konser iptalleri: Kültürel gettolaşma uyarısı

Kültür16 saat önce

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

HSK'dan Yargıçlar Sendikası Başkanı'na isteği dışında atama

Hukuk ve Adalet17 Temmuz 2023

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılmayınca neler olacak?

Gıda güvenliği17 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön