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Merdan Yanardağ gözaltına alındı

59 dakika önce

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, katıldığı bir programda PKK lideri Öcalan'a ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı bildirildi.

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Gazeteci Merdan Yanardağ
Merdan YanardağFotoğraf: ANKA

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı bir programda PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği ifadeler nedeniyle, yayın yaptığı programdan çıktıktan sonra gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın katıldığı "4 soru 4 yanıt" programında Öcalan ile ilgili söyledikleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Yanardağ, yayın esnasında polislerin geldiğinin kendisine bildirildiğini seyirciyle paylaşarak, "Arkadaşlar kulağıma söyledi, galiba bir soruşturma tebligatı yapacaklar" dedi.

Gözaltına alınmadan önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Öcalan ile ilgili sözlerinin yayınlandığı videonun montaj olduğunu dile getiren Yanardağ, "İYİ Parti Tele 1'e saldırıyor. Hem de montaj bir video üzerinden. Güya Öcalan'ı övmüşüm. Yalan! AKP'nin yeni bir çözüm süreci hazırlığını eleştirdim. 5'li Çete ile tezgah kurmalarını engelledik. Dertleri bu. Şimdi de iktidara yanaşıyorlar. Hesapları da bu. Yanıtını alırlar…" ifadelerini kullandı:

"Otoritenin davul zurnayla gelişini gösteriyor"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de, Yanardağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Örgütten yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın bir linç kampanyası sonucu gözaltına alınmasını kınıyoruz! Bu ne demokrasiyle ne yargı bağımsızlığıyla bağdaşır. İfade özgürlüğü önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız" denildi.

Tele 1 yayınına bağlanan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Yanardağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu son noktasına gelmiş bir otokratik yönetimin artık ayak seslerini değil de davul zurna ile gelişini gösteriyor" diye konuştu.

 

DW,ANKA / SÖ,ET

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