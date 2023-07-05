  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
Basın özgürlüğüTürkiye

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

4 saat önce

"Terör örgütü propagandası" yapmakla suçlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi.

https://p.dw.com/p/4TRLy
TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör propagandası yapma suçlamasıyla hafta başında tutuklandı.
Gazeteci Merdan YanardağFotoğraf: ANKA

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki tutuklama kararına yapılan itiraz "suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti" ve "şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması" gerekçesiyle reddedildi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 27 Haziran'da "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın avukatları, tutukluluk kararına karşı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne 3 Haziran'da itiraz etmişti. Avukatlar, itiraz dilekçesinde "somut bir suç delili" oluşmadığını belirterek Yanardağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itirazın ret gerekçesinde şu değerlendirmeler yer aldı:

"İncelenen soruşturma dosyası kapsamına göre; şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, şüphelinin tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, şüphelinin kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından şüpheli müdafinin tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmış, 26 Haziran'da gözaltına alınan Yanardağ, 27 Haziran'da tutuklanmıştı.

ANKA, DW/JD, BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Soylu'ya yakın kadroların tasfiyesi bekleniyor

Politika20 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yeni oranlar belli oldu: Enflasyonda "Arjantin" tehlikesi

Yeni oranlar belli oldu: Enflasyonda "Arjantin" tehlikesi

Ekonomi3 saat önce
Türkei Istanbul | Ausländer Festnahme bei LGBTI-Pride

İranlı Elyas: Onur Yürüyüşü'nden geri gönderme merkezine

İranlı Elyas: Onur Yürüyüşü'nden geri gönderme merkezine

İnsan Hakları7 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu "değişim" bayrağını açtı

İmamoğlu "değişim" bayrağını açtı

Politika21 saat önce
Cenin kentinde İsrail ordusunun operasyonu sonrası bir sokakta tamamen kullanılamaz hale gelmiş bir otomobil ve yanında bir kişi

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Cenin: Dört soruda bilinmesi gerekenler

Politika4 Temmuz 2023
Kızamık virüsü

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Salgın endişesi: Kızamık hastalığı neden yayılıyor?

Sağlık4 Temmuz 2023
Raguhn-Jeßnitz vor Bürgermeisterwahl

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Almanya'da sağ popülizm neden yükselişte?

Politika4 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön