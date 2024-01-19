Meral Akşener'in "mertçe cinayet" sözlerine tepki

İYİ Parti lideri Akşener'in "Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi" sözleri toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Sivas'ta yaptığı konuşmada geçmişteki siyasi cinayetlerin "mertçe" olduğunu söylemesine toplumun birçok kesiminden tepki geldi.

Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için başlattığı kent ziyaretleri kapsamında dün Sivas'taydı. Akşener burada yaptığı konuşmada eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş'in ailesiyle ilgili bir anısını anlatan Akşener, Sinan Ateş'in çocuklarının korktuğunu aktardı. Sinan Ateş'i "torbacıların" öldürdüğünü söyleyen Akşener, "Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor" şeklinde konuştu.

Toplumun farklı kesimlerinden sosyal medya kullanıcıları, Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olarak da görev yaptığını hatırlatarak İYİ Parti liderinin sözlerine tepki gösterdi. Akşener, Kasım 1996-Haziran 1997 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Akşener'in siyasi cinayetlerin "mertçe" olduğunu söylemesine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakırhan, "Cinayet ve katliam failleri, köy boşaltanlar suçlarını birer birer itiraf ediyor. Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink ve daha adını sayamadığımız binlerce faili meçhulun namertçe olduğunu biliyorduk. Şimdi kendiniz itiraf ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da X hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'e "Mertlik buysa, mertliğiniz batsın! Kürt’ü, Alevi’yi, Ermeni’yi, sosyalisti, aydını katlederek Türkiye’yi karanlığa sürükleyenler, tarih ve toplum önünde mahkûm edilmiştir. Düşmanlığın bile ahlakı olur ama bu karanlık şahsiyetlerin namertliği dünyaya nam saldı. Bugün dillerinden dökülen katliamcı zihniyetin itirafıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin, "Korkunç hatta korkunç ötesi!! ‘Mertçe cinayet’ dediği kimler biliyoruz değil mi? Şiddeti savunan bu açıklama ancak böylesine bir Distopya da yapılabilir! Bizim ölülerimizden söz ediyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP İstanbul Kağıthane Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Bülent Karakaş yaptığı paylaşımda Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve Hrant Dink cinayetlerini hatırlatarak tepkisini dile getirdi.

Şırnak Barosu da Meral Akşener'in sözleri üzerine bir açıklama yayımladı. Şırnak Barosunun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Şırnak Barosu olarak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bu vahim açıklamasından dolayı kınıyor, Devletin var oluşunun nedeninin öncelikli olarak insanların can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiriyoruz" denildi.

DW/JD, CÖ

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