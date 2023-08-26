Meral Akşener: Ayrı ayrı seçimlere girelim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar'da Kocatepe Zafer Alanı'nda düzenlenen mitingde partisinin yerel seçimlerde izleyeceği siyasete ve 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nın uğradığı yenilgiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yerel seçimlere ve olası ittifaklara ilişkin mesajlar veren Akşener, siyasi partilere yerel seçimlere "ayrı ayrı girme" çağrısı yaptı.

2018 yılından itibaren "partili Cumhurbaşkanını seçmek için" Türkiye'nin ittifak sistemlerine "mahkûm olduğunu" belirten Akşener, ittifak sistemini eleştirdi. "Çünkü bu durum, ne yazık ki siyaseti, dört işleme indirgedi. Artık Türkiye'de siyaset yaparken, milletin talepleri yerine, aritmetiğe bakılmaya başladı" diyen Akşener, "İttifak sistemi partilerin, kendilerine ait siyaset alanlarını, gittikçe daraltıyor. Bu durum da, millet iradesinin, hakkıyla tecelli etmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere çağrı

2023 seçimleri sonrasında gereken analizleri yaptıklarını ifade eden Akşener, gelecek yıl yapılacak seçimlere tek başlarına gireceklerini açıkladı.

"Önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti olarak, elbette kendi kadrolarımızla, milletimizin huzuruna çıkacağız. Yerel seçimi, bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri, dikkate alarak, milletimizin iradesinin tecellisine, imkân sağlayacağız" diyen Akşener, siyasi partilere de şu çağrıda bulundu:

"Gelin, hep birlikte vatandaşlarımızın, siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin, hep birlikte Türk siyasetinin, bugün içinde bulunduğu ve milletimizin aleyhine çalışan, siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte, ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız! Sizleri de bekleriz. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, hepinize birden sesleniyorum. Hadi her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim."

"İşbirlikleri olabilir" vurgusu

"Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda, elbette işbirlikleri olabilir" ifadesine vurgu yapan Akşener, ancak "Gizli gündemleri olan, kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir işbirliği yapmayacağız" dedi. Akşener konuşmasında "Bu yüzden, İYİ Parti olarak öncelikli amacımız partilerle ittifaktan önce, milletimizin partimizle ittifak yapmasını sağlamak olacak" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fotoğraf: Alparslan Cınar/DHA

"Nefsinin esiri olanlarla uğraştık"

Akşener, konuşmasında 2023 cumhurbaşkanı ve genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

2023 seçimlerinde iktidarı değiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Akşener, "Ama ne yazık ki, nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Biz, 'önce millet, önce memleket' dedik. Ama ne yazık ki, 'önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık. Biz, milletimizin geleceği için, kendi çıkarlarımızdan vazgeçtik. Ama ne yazık ki, koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen, 2023 seçimlerindeki yenilgiye, maalesef engel olamadık" şeklinde konuştu.

Akşener: Özür dilerim

İsim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, yaptıkları kamuoyu araştırmalarında "iki arkadaşımızın, rahatlıkla Cumhurbaşkanı seçileceğini gördük" dedi. "Ve bunun üzerine, ben de, milletimize bir söz verdim. '13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak' dedim" şeklinde sözlerini sürdüren Akşener, "Ben, bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için, elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan, onları destekledim. Ama onların yolunu kapatanlara, maalesef engel olamadım. Özür dilerim!" ifadelerini kullandı. Bundan sonra da gerekirse "Türkiye kazansın diye her türlü fedakârlığı" yapacaklarını belirten Akşener, "Milletimiz için yapacağımız fedakârlıklardan siyasi rant devşirmeye kalkan, hesapçı zihniyetlere geçit vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

DW/JD, SSB

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