 Meral Akşener′den Erdoğan′a Ayşe Buğra tepkisi | TÜRKİYE | DW | 09.02.2021

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TÜRKİYE

Meral Akşener'den Erdoğan'a Ayşe Buğra tepkisi

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Buğra'ya yönelik sözlerine tepki göstererek "Suçsuz insanları hedef göstererek siyaset yapmaktan" vazgeçme çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Öğreteim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef gösteren sözlerine tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan, senin bilimle araştırmayla pek alakan yok" diyen Akşener sözlerini "Ayşe Buğra her şeyden önce çok kıymetli eserleri, dünyaca bilenen çalışmaları olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Birçok başka alanın yanı sıra Türkiye'de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre önemli katkılar yapmış bir bilim insanıdır" şeklinde sürdürdü.

Ayşe Buğra'nın gazeteci ve yazar Tarık Buğra'nın kızı olduğunu hatırlatan Akşener, "Her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Boğaziçi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz" şeklinde konuştu.

"Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ın iş dünyasıyla kurduğu bu çarpık ilişkiyi, daha iyi anlamak isteyen gençlerimizi, Ayşe Hoca'nın eserlerini okumaya davet ediyorum" diyen Akşener, özellikle Türkçesi 1995'te yayınlanan "Devlet ve İş Adamları" kitabını şiddetle tavsiye ettiğini söyledi.

Erdoğan'a "Ellerinizi kadınlardan ve gençlerimizden çekin" diye seslenen İYİ Parti lideri, "Suçsuz insanları hedef göstererek siyaset yapmaktan vazgeçin. Biri çıkıp sizin hedef gösterdiklerinize bir şey yapsa mutlu mu olacaksınız? Bunun hesabını kim verecek Sayın Erdoğan? Bu tavırla devlet yönetilmez" şeklinde konuştu.

Akşener, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör Melih Bulu'ya yönelik protestoları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlere seslenen Akşener, "Boğaziçi Üniversitesi’nin verdiği mücadele haklı bir mücadele, gençleri uyarmak istiyorum, bu mücadeleyi siyasi kutuplaşmanın cephesi haline getirmek isteyenlere lütfen prim vermeyin. İçinizdeki bu haklı isyan öfkeye dönüşüp sokaklara taşmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında "Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır" sözleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef göstermişti.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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