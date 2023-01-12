  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Akşener ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çarpıntı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Akşener'in geceyi hastanede geçireceği açıklandı.

https://p.dw.com/p/4M6ON

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çarpıntı nedeniyle bu akşam Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akşener'in durumunun iyi olduğu, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız" açıklamasını yaptı.

Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde de hastanenin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada; Akşener'in "hafif çarpıntı şikayeti ile hastaneye başvurduğu, yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmediği, yarın taburculuğunun planlandığı" bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" mesajı yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da Akşener hakkında İYİ Partili yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı. SP'den, "Genel Başkanımız, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede müşahade altında olan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener'i arayarak, sağlık durumu hakkında İyi Parti yetkililerinden bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti" açıklaması yapıldı.

ANKA/TY,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ete yılbaşından beri üç kez zam geldi

Et ve süt krizi çocukları vuruyor

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Türkiye'de alkollü içecekler neden pahalı?

Türkiye'de alkollü içecekler neden pahalı?

Ekonomi4 saat önce04:47 dak.
İstanbul Adalet Sarayı

DİAYDER davası: İBB'ye yöneltilen suçlamalar neler?

DİAYDER davası: İBB'ye yöneltilen suçlamalar neler?

Hukuk ve Adalet5 saat önce
Anayasa Mahkemesi'nin Ankara'daki binası

AYM'den kritik "OHAL" iptalleri

AYM'den kritik "OHAL" iptalleri

Hukuk ve Adalet6 saat önce
Özgür Özel

Özel: Süleyman Soylu'nun 8 bin trolü var

Özel: Süleyman Soylu'nun 8 bin trolü var

Politika8 saat önce
Lützerath'ı işgal eden iklim aktivistleri polis tarafından bölgeden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Toplum11 Ocak 2023
external

AYM'den Bank Asya kararı

AYM'den Bank Asya kararı

Hukuk ve Adalet11 Ocak 202303:45 dak.
Ana sayfaya dön