Akşener ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çarpıntı nedeniyle bu akşam Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akşener'in durumunun iyi olduğu, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız" açıklamasını yaptı.

Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde de hastanenin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada; Akşener'in "hafif çarpıntı şikayeti ile hastaneye başvurduğu, yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmediği, yarın taburculuğunun planlandığı" bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" mesajı yayınladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da Akşener hakkında İYİ Partili yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı. SP'den, "Genel Başkanımız, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede müşahade altında olan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener'i arayarak, sağlık durumu hakkında İyi Parti yetkililerinden bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti" açıklaması yapıldı.

ANKA/TY,ET