Meral Akşener dönüyor mu?

"Başka aday çıkacağını zannetmiyorum. Bu bir lider çekişmesi değil. Tüm teşkilatlarımızla Akşener'in arkasındayız."

Bu sözler, İYİ Parti'nin kuruluşunda Meral Akşener'e en büyük desteği veren MHP kökenli Koray Aydın'a ait. Aydın, İYİ Parti'de 24 Haziran sonrasında yaşanan tartışmaların doğal karşılanmasını istiyor ve olağanüstü kurultaya gidip, genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in adaylık için ikna edileceğine kesin gözüyle bakıyor. Aydın, DW Türkçe'ye bu görüşünü açıklarken, Akşener'in genel başkanlığı bırakma kararının partide herkeste ilk başka şaşkınlık yarattığını hatırlatıyor ve sonrasında Akşener'le kurulan iletişimde İYİ Parti'nin Akşener'le özdeşleştiğinin tüm partililerce açıkça görüldüğüne dikkat çekiyor.

Akşener 24 Haziran seçimlerinden sonra partinin ne kadar başarılı olup olmadığına ilişkin tartışmalar uzayınca olağanüstü kurultaya gitme ve o kurultayda da genel başkanlık için aday olmama kararı almıştı. Akşener'in bu kararı aldığı 22 Temmuz'dan bugüne partililer Akşener'i kararından geri çevirmeye çalıştı. Akşener'in evinin önünde "Yüzünü bize dön" sloganlarıyla sürdürülen oturma eylemlerinin yanı sıra Koray Aydın başta olmak üzere partinin önde gelen isimleri Akşener'le tek tek konuştu. Akşener, tüm bu ikna sürecinin ardından partiye gelip, başkanlık divanını toplama kararı alınca da kendisinin İYİ Parti'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin siyaset kulisleri daha da hareketlendi.

Partiye gelişinde Türk ve İYİ Parti bayrakları ile "Türkiye'nin gururu, seni seviyoruz Akşener" sözleriyle karşılanan Akşener, başkanlık divanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamalarla Ankara'da siyasetin gündeminden düşmeyeceğinin de işaretini verdi. İYİ Parti'nin başarısının çok tartışıldığını, bu tartışmanın da doğal olduğunu anlatan Akşener "Bu duruma çok yönlü bakmakta fayda var" uyarısıyla dikkat çekti. Kendisinin cumhurbaşkanlığı yarışında ikinci tura kalmayı hedeflediğini, partisini de meclise yüksek katılımla sokmaya çalıştığını anlatan Akşener "Bu yüzden kendi adıma hayal kırıklığı yaşadım ve başarısızlığın sorumluluğunu da üzerime aldım" dedi. Akşener, Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin 6 aylıkken girdiği seçimlerde 5 milyon oy aldığının da dikkate alınmasını isterken, "Partimizin seçime girmesi engellenmeye çalışıldı, üzerine korku duvarları örüldü. Buna karşın 5 milyon oy aldık. Partimiz okullarda ders olarak okutulacak türden başarı kazanmıştır" diye konuştu.

İYİ Parti 12 Ağustos'ta ikinci olağan kongresini düzenleyecek.

Divan kurulunun ortak adayı

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya gideceğini ve bu kurultayda delegelerin genel başkanlık için karar vereceğini söyleyen Akşener'in, "Sonrasında da hedefimiz; partimizin yerel seçimlerden güçlü bir sonuç almasını sağlamak olacak" açıklaması 'partiye dönüş' sinyali olarak algılandı. Nitekim, başkanlık divanı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Tüm delegeler, başkanlık divanı ve divan kurulunun ortak adayı Akşener'dir" dedi.

Peki Akşener İYİ Parti'ye dönecek mi? Dönmezse ne olacak? Koray Aydın bu sorulara "Kurultay kararı alındı. Biz, Akşener'i yeniden seçerek güven tazeleyeceğiz. Bizim için ikinci bir yol yok" yanıtı veriyor. Aydın, İYİ Parti'nin 'idealize olmuş kararlarla' yoluna devam edeceğini anlatırken, "Bu kurultayda çıkıp da aday olabilecek başka aday yok. Aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamaz" diyor.

"Delegelerin dediği yapılmalı"

İYİ Parti'nin kuruluşunda öncü olan isimlerin başında gelen Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilmediğinde siyasi kulislerde büyük şaşkınlık yaşanmıştı. Halaçoğlu, Akşener'le herhangi bir görüş ayrılığı yaşamadığını her fırsatta tekrar etmiş olsa da, kurultay tartışmaları gündeme geldiğinde onun İYİ Parti başkanlığına aday olabileceği konuşuldu. Halaçoğlu, DW Türkçe'nin "Akşener partiye dönecek mi, sizin adaylığınız söz konusu" mu sorusuna "Öyle bir niyetim hiç olmadı. Tamamen yanlış. Ben İYİ Parti için çalışmaya devam ediyorum yalnızca" yanıtını verdi.

Halaçoğlu, 12 Ağustos'ta yapılacak kurultayın parti için bir 'güven tazeleme' olacağını belirtirken, Akşener'in delegelere kulak vereceğine inandığını söylüyor. "Delegelerin dediği yapılmalı. Akşener'in dediği gibi parti içinde demokrasi işleyecek. Eğer Akşener aday olmazsa, başka adaylar çıkar" diyen Halaçoğlu, kurultaydan sonra İYİ Parti'de her şeyin daha çok yerine oturacağını ve partinin hedeflerine kilitleneceğini belirtiyor.

İYİ Parti, TBMM'de 43 milletvekiliyle temsil ediliyor.

"Dönmezse parti biter"

Ankara siyasetinin yakın takipçisi gazetecilerden Şükrü Küçükşahin, Akşenersiz bir İYİ Parti'nin siyasetçe var olamayacağını düşünüyor. Küçükşahin DW Türkçe'ye "Halen partisinin başkanı. İstifa etmiş değil. Tam dönüş yapacağı da kesin değil" derken, Akşener'in sıradan bir parti genel başkanı olmadığına dikkat çekiyor. Küçükşahin "Dönmek zorunda. Bunu kendisi de biliyor. İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Akşener. Dönmezse parti biter" sözleriyle Akşener'in önünde tarihi bir süreç olduğuna dikkat çekiyor. İYİ Parti kulislerinde de, 12 Ağustos'a kadar Akşener'e 'yakın markajı'n süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.

24 Haziran seçimlerinde Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7.29 oy almıştı. Ekim 2017'de kurulan ve parlamento seçimlerine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle birlikte oluşturulan Millet İttifakı'yla giren İYİ Parti de yüzde 9.96 oy oranı almıştı. İYİ Parti, TBMM'de 43 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe