Akşener altılı masaya döndü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı masaya geri döndü. Akşener, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısına katıldı.

"Millet İttifakı" geçen hafta yaşadığı aday krizinin ardından yoluna altılı değil beşli olarak devam etme kararı almıştı. Ancak 5 Mart Pazar günü ve bugün öğlene kadar süren yoğun trafik sonrası Akşener yeniden masaya dönme kararı aldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir açıklama yaparak "Akşener ve Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Başkanımız Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı" dedi. Açıklamanın ardından Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmak üzere Saadet Partisi genel merkezine gitti. Toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması bekleniyor.

Neler yaşandı?

2 Mart toplantısında beş liderin Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaşması ancak İYİ Parti'nin anket yapılması, yapılan anketlerde önde olduğu ifade edilen Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan herhangi birinin aday olması çağrısı sonrası masada çıkan kriz üzerine yoğun bir ikna trafiği yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP

Beş lider 4 Mart'ta toplanarak, "Milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır" mesajı vermişti. Akşener de toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Bu süreçte İYİ Parti'nin de CHP'nin de adaylık görüşleri konusunda geri adım atmadığı ancak bir "3. Yol" arandığı vurgulandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Akşener'le görüştü

İYİ Parti'de başkanlık divanı toplantısı gerçekleşirken sürpriz iki isim İYİ Parti'ye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. İki belediye başkanının Akşener'i toplantıya katılması için ikna etmek üzere gittiği belirtiliyor.

Görüşme sonrasında gazeticilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Bugün bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiyemizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından altılı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. bu önemine binaen buradayız. Saygı değer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık" dedi.

"Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkânımız yok" diyen Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

"Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Bizden beklenen bu. Biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler."

İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi

İmamoğlu ve Yavaş'ın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basına açıklama yaptı. Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsayıcı yeni bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. İki belediye başkanının seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisi iletilmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'le yaptığı görüşmenin ardından Twitter'da, "Nerede kalmıştık?" mesajını paylaşarak Akşener'in altılı masaya döneceği sinyalini vermişti.

Reuters'a konuşan CHP'li üst düzey bir yetkili, CHP'nin bu öneriyi kabul ettiğini belirterek, "Diğer liderler de değerlendirme yapacak" dedi.

CHP'de platform kuruluyor

Gece boyu diplomasi trafiği devam ederken sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'nde platform kurulması çalışmalarına da başlandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından partisine gelerek burada bir konuşma yapacağı kaydedildi. CHP'de partililer Saadet Partisi önüne de giderek Kılıçdaroğlu'nu karşılayacak ve genel merkeze kadar eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu'nun partiye geçmeden önce Saadet Partisi önünde toplantıya katılacak tüm liderlerle ortak açıklama yapabileceği de ifade edilirken bu noktada bir netlik yok.

Adayın belirlenmesi sonrası ana ve büyük lansmanın ise Cumhurbaşkanınca seçim kararının alınacağı 10 Mart'ın ardından yapılması bekleniyor.

DW / KE,CÖ,HT,BÖ