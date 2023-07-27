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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Menendez Türkiye'ye F-16 satışına itirazını sürdürüyor

1 saat önce

ABD Senatosu'nun etkili ismi Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki tutumunu değiştirmediğini ifade etti.

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USA F-16 Kampfflugzeug
Fotoğraf: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tipi savaş uçakları ve modernizasyon kitleri satın alma girişimi ile ilgili muhalif tutumuyla tanınan Senatör Bob Menendez tutumunu değiştirmediğini açıkladı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, ABD Kongre Binası'nda Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Yeni olan bir şey yok. Endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'de büyük silah satışlarının inceleme süreçlerinde Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İşleri Komitesi çeşitli siyasi gerekçelerle başka ülkelerle imzalanacak anlaşmaların "bekletilmesini" sağlayabiliyorlar.

ABD'li Senatör Bob Menendez
ABD'li Senatör Bob MenendezFotoğraf: Rod Lamkey/CNP/MediaPunch/picture alliance

Bob Menendez uzun süredir Türkiye'ye F-16 savaş jetlerinin satışına Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine itiraz etmesi, Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'de yaşanan sorunlar ve insan hakları ihlalleri gibi gerekçelerle karşı çıkıyor.

Türkiye Ekim 2021'de ABD'den 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin Corp F-16 uçakları ve envanterindeki savaş uçaklarının modernizasyonu için yaklaşık 80 modernizasyon kiti talep etti. ABD Başkanı Joe Biden hükümeti de satışı destekliyor.

Türkiye'nin son NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç'in İttifak üyeliğine olan itirazını kaldırması Senato'da satışa olan itirazın da kalkacağı yönünde beklentileri artırmıştı.

Demokrat Partili Senatör Menendez, Biden'ın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu dışişleri bakan yardımcısının onaylanması için düzenlenen oturumda bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Menendez "Erdoğan, 'Evet, İsveç katılmalı' demiş olsa da İsveç, Türkiye'den hâlâ oy alamadı. (Erdoğan) parlamentoyu toplayabilirdi. Oylamayı yaptırabilirdi. Bunu yapmadı" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kötü ilişkilere de dikkat çeken Menendez "Bir NATO müttefiki diğeriyle düşmanlık içindeyse ve birileri de ona F-16 satarsa bu bizim açımızdan nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü satışlarla ilgili olarak istişarelerin sürdüğünü belirtti. Sözcü, Biden'ın satışı destekleme konusunda uzun süredir net olduğunu ifade etti. Sözcü "Bu konu, NATO'ya ortak işlerlik sağlamakla ilgili ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur" diye konuştu.

Reuters / EC, TY

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USA F-16 Kampfflugzeug

Menendez Türkiye'ye F-16 satışına itirazını sürdürüyor

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