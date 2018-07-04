 Menbiç Askeri Konseyi: Son YPG′liler de çekildi | DÜNYA | DW | 16.07.2018

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DÜNYA

Menbiç Askeri Konseyi: Son YPG'liler de çekildi

Menbiç'teki son YPG'lilerin de kentten ayrıldığı duyuruldu. Menbiç Askeri Konseyi tarafından yapılan bu açıklama doğrulanırsa Türkiye ile ABD arasında gerginliğe yol açan en önemli sorunlardan biri çözülmüş olacak.

Menbiç'te kent merkezinde kurulan bir kontrol noktasındaki Kürt güvenlik gücü mensubu

Menbiç'te kent merkezinde kurulan bir kontrol noktasındaki Kürt güvenlik gücü mensubu

YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinden çekilmesini isteyen Türkiye'nin bu talebinin gerçekleştiği bildirildi. Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamada, "YPG'li askeri danışmanlardan oluşan son grup da güçlerimizi eğitme ve geliştirme görevini tamamladıktan sonra 15 Temmuz 2018'de, uluslararası koalisyonla yaptığımız anlaşma kapsamında çekildi" denildi.

Menbiç'in kontrolü 2016 yılında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. YPG, Menbiç'in kontrolü IŞİD'den aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

Ankara ve Washington geçen ay, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak değerlendirdiği YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor.

Türkiye ve ABD'nin Menbiç konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmalarının ardından YPG de bu kentteki "askeri danışmanlarını" çekeceğini duyurmuştu. YPG'den yapılan açıklamada, "İki yıldan fazla süren kesintisiz çalışmanın ve Menbiç Askeri Konseyi'nin eğitim konusunda kendi kendine yeten bir duruma gelmesinin ardından artık YPG, Menbiç'teki askeri danışmanlarını çekmeye karar verdi" denilmişti.

Çatışma riski doğurmuştu

Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyordu.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda varılan mutabakat, iki ülke arasında bölgede yaşanan gerilimi düşürmüştü. Türkiye ayrıca, ABD'nin YPG’ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını duyurmuştu. Ankara ile Washington arasındaki anlaşma kapsamında Türk ve ABD birlikleri geçen aydan beri Menbiç'in çevresinde devriye geziyor.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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