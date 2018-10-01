Menbiç Askeri Konseyi: Ortak devriye başlıyor

ABD ile Türkiye'nin Perşembe günü Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinin çevresinde ortak devriye görevi gerçekleştirmeye başlayacağı bildirildi. Açıklama, ABD destekli Menbiç Askeri Konseyi'nden geldi.

Menbiç'in yönetimini elinde bulunduran askeri oluşumun sözcüsü Şarfan Derviş, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'li ve Türk askerlerin ortak devriye görevine önümüzdeki saatlerde başlayacağını söyledi.

Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Türk ve ABD güçleri o tarihten beri Menbiç'in etrafında ayrı ayrı devriye görevi yürütüyor.

Ortak devriye görevi, bölgede çatışmaların önlenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımladığı YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin ortak deriye görevi için verilen eğitimlerin tamamlandığını belirterek, "Bugün yarın müşterek devriye başlayacak. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki ağır silahların toplanması ve sonunda da gerçek Münbiçlilerin, Münbiç'in yönetimine hâkim olması. Yapılan plan, yol haritası bu. Bu istikamette ilerliyoruz, devam ediyoruz. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak" demişti.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi

Menbiç Askeri Konseyi geçen Temmuz ayında, "YPG'li askeri danışmanlardan oluşan son grup da güçlerimizi eğitme ve geliştirme görevini tamamladıktan sonra 15 Temmuz 2018'de, uluslararası koalisyonla yaptığımız anlaşma kapsamında çekildi" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek Menbiç Askeri Konseyi'ni yalanlamıştı. Menbiç'in kontrolü 2016 yılında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. YPG, Menbiç'in kontrolünü IŞİD'den aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyordu.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda varılan mutabakat, iki ülke arasında bölgede yaşanan gerilimi düşürmüştü. Türkiye ayrıca, ABD'nin YPG'ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını duyurmuştu.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolünde olan bölgelere operasyon yapabileceğini dair ilk sinyali geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Fırat'ın doğusunda "tehdit edilen" Türkiye'nin artık Menbiç'te "oyalanmayacağını" belirten Cumhurbaşkanı "Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" dedi.

Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen Pazar günü Fırat'ın doğusundaki YPG hedeflerini vurmuştu. Anadolu Ajansı, söz konusu hedeflerin Türk sınır birliklerine açılan ateşe karşılık meşru müdafaa kapsamında vurulduğunu bildirdi. TSK Çarşamba günü de Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalan Kobani bölgesine yapılan obüs atışları yapıldığını duyurdu.

ABD'den tepki

Bölgede yaşanan son gelişmelerin Washington'da "büyük endişe" yarattığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi tek taraflı adımlar atmamaya davet etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik tek taraflı askeri saldırılar, kim tarafından yapılırsa yapılsın, özellikle de Amerikan personeli orada ya da yakınlardayken bizim için büyük endişe kaynağıdır" demişti.

DW,AP/CÖ,GA

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