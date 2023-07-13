Memur ve emekli maaşlarına zam teklifine TBMM'den onay

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olurken, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

Türkiye'de hükümetin memur ve emekli maaş zamlarını da içeren torba kanun teklifinin ilk yedi maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselirken, emekli aylıklarına da yüzde 25 zam onaylanmış oldu.

Teklifin memur emeklilerinin aylık oranlarını düzenleyen ikinci maddesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Bu zam artışını yetersiz bulan muhalefet ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, maaş zammı oranının yüzde 34 olması gerektiğini ve bu yöndeki önergelerinin kabul görmediğini dile getirdi.

Bahçeli zammı yeterli bulmamıştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salı günü partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında, emekli maaşlarına yüzde 25 zammın "makul ve yeterli" olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memurlara yapılması planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emeklilerin maaşına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."

Devlet Bahçeli Fotoğraf: picture-alliance/AA/E. Sansar

Bahçeli'nin bu açıklamasına yanıt veren AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin çağrısı ile ilgili olarak, "Mümkündür... Bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" ifadelerini kullanmıştı.

Ek MTV uygulaması

Torba kanun teklifinin kabul edilen bir diğer maddesine göre 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak kaydıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Bu bağlamda, düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescili bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm motorlu taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamında olacak.

İki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek olan ek MTV'nin ilk taksidi, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin Temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksidi Ağustos ayı sonuna kadar; ikinci taksidinin ise Kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Söz konusu ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı 6 Şubat tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ise ek MTV'den muaf tutulacak.

Teklifin ilk 7 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Önder, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

ANKA,DW / ET,HT

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