Memur-Sen ve KESK'ten zam oranına tepki

Memur-Sen ve KESK, Hakem Kurulu tarafından açıklanan memur ve memur emeklilerinin zam oranlarına tepki gösteredi. Memur-Sen, "Kararı tanımıyoruz", KESK ise "Bu suça ortak olmayacağız" dedi.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranlarının belli olmasının ardından Memur-Sen ve KESK'ten karara tepki geldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk yarısında yüzde 15 ve ikinci yarısında yüzde 10; 2025 için ise ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci yarıda yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyetinin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmamış, bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Memur-Sen: Şerh koyuyoruz

Hakem Kurulu'nun kararına tepki gösteren Memur-Sen, kamu görevlileri ve emeklilerine yönelik 2024 ve 2025 yılları maaş/ücret artışı, refah payı ve enflasyon farkının zammı geçtiği aydan itibaren artırımlı ödenmesi ve kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, bozulan ücret skalasının düzeltilmesi gibi birçok teklifinin reddedildiğini hatırlattı. Tüm itirazlara rağmen kamu işvereninin teklifinin, Hakem Kurulu tarafından değiştirilmeden "noter usulüyle" belirlendiğine dikkat çeken Memur-Sen, "Toplu sözleşme süreçleri, 4688 sayılı Kanun'un ve Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Hakem Kurulu, somut ekonomik veriler ve piyasa gerçekleri karşısında adil olanı verme noktasında hakkaniyetli davranması gerekirken; ismi ve Kanun'daki tarafsızlığı ile uyuşmayan bir şekilde Kamu İşveren Heyeti tavrından çıkamamıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir" ifadesini kullandı.

"Kararı kabul etmiyoruz"

Toplu Sözleşme Kanunu’nun ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin, 6 milyonu aşan kitlenin yükünü taşıyacak bir yapıda olmadığını savunan Memur-Sen, şu görüşlere yer verdi:

"Kamu görevlilerinin maaş/ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı, enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken, İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlileri kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz."

KESK: Hakem Kurulu'nun "antidemokratik" yapısı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de karara tepki gösterdi. KESK'in sosyal medya paltformu X'deki hesabından yapılan açıklamada, KESK'in oylamaya katılmamasının bazı haber sitelerinde eleştirildiği belirtilerek, "KESK oylamaya katılsaydı sonucun değişeceği yazılmaktadır. Bu haberler masada kamu emekçilerinin haklarını peşkeş çekenlerin yalanlarından biridir" denildi.

Kararın sonucunun ilk günden yazıldığını savunan KESK, Hakem Kurulu'nun "antidemokratik yapıda" olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"11 üyeden 7'sinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığı, 1 üyesinin KESK, 1 üyesinin Kamu Sen ve 2 üyesinin Memur Sen tarafından temsil edildiği bu heyetin kararında KESK oylamaya katılsaydı 6'ya karşı 4 oyla değil de, 6'ya karşı 5 oyla Hakem Kurulu Kararı gene aynen onaylanmış olacaktı. KESK bu onaya, bu suça asla ortak olmayacaktır. Bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz: İktidarın üyelerinin çoğunlukta olduğu Hakem Kurulu teklifinin gene hükümetin kararı olarak onaylanması ancak sarı sendikaların masada bulunması ile mümkündür."

DW / HT,ET

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