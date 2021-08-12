 Memur maaş zammı belli oldu | Ekonomi | DW | 24.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

Memur maaş zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını açıkladı. Kamu personeli maaşlarında 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapıldı.

Türkei | Tarifverhandlungen

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Bakan Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız"

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.

Bakan'ın açıklamasına göre memur ve memur emeklisinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Toplu sözleşmeye göre en düşük memur maaşı 2 yıllık toplam artış oranı yüzde 31, toplam maaş artışı bin 352 lira oldu. En düşük maaş net 4 bin 458 liradan 5 bin 700 liraya yükseldi.

DHA/ SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı

Türkiye’de asgari ücretliler yüzde 26 zam yapıldıktan sonraki ilk maaşlarını aldı. Ancak ürünlerde yüzde 40’ları bulan fiyat artışları maaş zammını geride bıraktı.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Emekliye 100 liralık ikramiye zammı hayal kırıklığına yol açtı  

Benzer içerik

Turkish President Tayyip Erdogan attends an interview with Reuters at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, July 21, 2016. REUTERS/Umit Bektas Reuters/U.Bektas

AKP'li yıllar: Ekonomi ne yönde değişti? 12.08.2021

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AKP, 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerden bu yana iktidarda. Peki, AKP iktidarında uygulanan politikalar ekonomiyi nasıl etkiledi? İktisatçılar DW Türkçe için değerlendirdi.

Turkish President Tayyip Erdogan meets with UAE National Security Adviser Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan in Ankara, Turkey August 18, 2021. Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor? 21.08.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilişkilerin gergin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etmesi “ikili ilişkilerde yeni bir sayfa mı açılıyor?” sorusunu akla getirdi. Peki, uzmanlar ne diyor?

August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 12.08.2021

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 19 olan politika faizini sabit tutma kararı aldı.