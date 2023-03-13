  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnceFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Memleket Partisi, Muharrem İnce'yi aday olarak seçti

3 saat önce

Memleket Partisi, Genel Başkan Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak seçti. İnce'nin aday olabilmesi için 100 bin imza gerekiyor.

https://p.dw.com/p/4OaMI

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyelerin katılımıyla ön seçim yaptı. 105 bin 326 üyenin oy kullanma hakkı kazandığı ön seçimde, Genel Başkan Muharrem İnce oy birliği ile adaylığa seçildi.

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçim sonrası açıklama yapan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yapılan oylama sonucu Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini duyurdu. Sayan "105 bin 326 memleket sevdalısının oy kullanma hakkı kazandığını söyleyebiliriz. Yapılan seçim sonucunda oy birliği ile, Memleket Partisi'nin, 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin partisinin bu kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haydi arkadaşlar, gençler, kadınlar. Umudunuzu yeniden yeşertin. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz" dedi.

Muharrem İnce: "Sandık güvenliği sağlanacağına inanmıyorum"

Sonuçlar açıklamadan önce yaptığı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisinin Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin olarak "Niye beni bir yere yamamaya çalışıyorlar, gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım bakalım. Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş da yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok" şeklinde konuştu.  

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine de "Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin yurttaşın imzası gerekiyor.

Cumartesi günü de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın girişimi ile kurulan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak eski MHP milletvekili Sinan Oğan'ı göstermişti.

DHA, ANKA/JD, EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bir asker, bir tankın üzerinde

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı arttı

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Sorbların "Kuş Düğünü" adını verdikleri bir eğlencesinde kostüm giymiş çocuklar

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Politika12 Mart 2023
Ukraine-Krieg Patronenhülsen in Cherson

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Doğa ve Çevre12 Mart 2023
Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat11 Mart 2023
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim11 Mart 2023
Bingöl

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Felaket10 Mart 2023
Caselist 2022 des Deutschen PEN

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Politika10 Mart 2023
Ana sayfaya dön