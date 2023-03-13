Memleket Partisi, Muharrem İnce'yi aday olarak seçti

Memleket Partisi, Genel Başkan Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak seçti. İnce'nin aday olabilmesi için 100 bin imza gerekiyor.

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyelerin katılımıyla ön seçim yaptı. 105 bin 326 üyenin oy kullanma hakkı kazandığı ön seçimde, Genel Başkan Muharrem İnce oy birliği ile adaylığa seçildi.

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçim sonrası açıklama yapan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yapılan oylama sonucu Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini duyurdu. Sayan "105 bin 326 memleket sevdalısının oy kullanma hakkı kazandığını söyleyebiliriz. Yapılan seçim sonucunda oy birliği ile, Memleket Partisi'nin, 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin partisinin bu kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Haydi arkadaşlar, gençler, kadınlar. Umudunuzu yeniden yeşertin. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz" dedi.

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Sonuçlar açıklamadan önce yaptığı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisinin Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin olarak "Niye beni bir yere yamamaya çalışıyorlar, gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım bakalım. Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş da yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine de "Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız. Onun için Erdoğan ile Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin yurttaşın imzası gerekiyor.

Cumartesi günü de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın girişimi ile kurulan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak eski MHP milletvekili Sinan Oğan'ı göstermişti.

DHA, ANKA/JD, EC