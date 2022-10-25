Meloni: İtalya Avrupa'nın bir parçası

İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgia Meloni, hükümeti için yapılacak güven oylaması öncesinde parlamento üyelerine hitap etti. Bir saatten uzun süren konuşmasını Batı'ya ve yabancı yatırımcılara güven vermek için kullanan 45 yaşındaki politikacı, faşizmle bağlantısını bir kez daha reddetti. Meloni, Avrupa Birliği ve Ukrayna'ya desteğini ise yineledi.

25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni, hükümetinin hedeflerini anlattı.

Vergileri düşürme ve yatırımların önünü açmak için bürokrasiyi sadeleştirme sözü veren Meloni, artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşları destekleyeceklerini de kaydetti. Yasa dışı göçe izin veremeyeceklerini vurgulayan Meloni, "Diğer tüm ciddi devletler gibi İtalya'ya da yasa dışı şekilde giremezsiniz" dedi ve Akdeniz'de insan kaçakçılığı ile mücadele edeceğini söyledi.

Kürtaj mesajı

Yönetimi altında kazanılmış haklardan geri adım atılacağı eleştirilerine de cevap veren Meloni, "Bir merkez sağ hükümeti olarak asla vatandaşlar ve şirketlerin mevcut haklarını kesmeyeceğiz" dedi. Kürtajın yasaklanacağına dair iddiaları da reddetti.

Meloni'nin sandıktan birinci çıkması sonrası başta Fransa olmak üzere bazı devletlerden, kürtaj ve LGBT haklarından geri adım atılmaması yönünde Roma'ya erken uyarı açıklamaları gelmişti.

Avrupalı partnerlerinin endişelerini hafifletmek isteyen Meloni, "Irkçılık, anti-Semitizmin, politik şiddet ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı savaşacağız" diye konuştu.

Meloni konuşmasında başkanlık sistemi önerisi getirdi. Fotoğraf: Remo Casilli/REUTERS

'Faşizme yakınlık hissetmedim'

Meloni faşist hareketlerle hiçbir bağlantısı olmadığını da savunarak, "Anti demokratik rejimlere karşı hiçbir zaman sempati ve yakınlık hissetmedim. Faşizm dahil" dedi.

Meloni hükümeti, Benito Mussolini'den beri Roma'nın en sağ hükümeti oldu. Faşist olarak anılmaya şiddetle karşı çıksa da İtalya'nın Kardeşleri partisinin logosu, Mussolini'nin mezarında yanan ateşi sembolize eden üç renkli alevi taşıyor.

Giorgia Meloni, sağ kanadın önde gelen isimleri Matteo Salvini ve Silvio Berlusconi'den Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkisi olmaması bakımından ayrışıyor.

Parlamentoya hitabında "İtalya, Avrupa'nın ve Batı dünyasının tam bir parçası ve Ukrayna'ya desteğinde NATO'nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdürecek" diyerek Putin karşıtı pozisyonunu teyit etti.

Başkanlık sistemi önerisi

Mario Draghi liderliğindeki son İtalya hükümeti, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına destekte başı çekiyordu. Muhalefetteyken de Meloni, Draghi'nin Ukrayna yanlısı tutumunu desteklemişti. Ancak iş başına gelen koalisyonun diğer ortağı, eski Başbakan Silvio Berlusconi Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Berlusconi daha geçen hafta Putin lehine açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Konuşmasında Meloni, hükümet sistemi değişikliği istediğini de kaydetti. "İtalya'nın, istikrarı garanti eden ve halkın egemenliğini yeniden merkezine alan bir anayasa reformuna ihtiyacı var" diyerek başkanlık sistemi istediğini belirtti. Meloni, diğer partilerle konuşacakları ilk alternatifin Fransız modeli yarı başkanlık olabileceğini söyledi.

AFP, dpa/MK,BÖ