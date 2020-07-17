Melek Çetinkaya tutuklandı

Askeri okul öğrencisi oğlunun haksız yere "darbeye teşebbüsle" suçlandığını ve müebbet hapse mahkum edildiğini söyleyen Melek Çetinkaya oğlunu savunmak için son olarak Akit TV’de katıldığı bir programın ardından gözaltına alındı.

Programda Fethullah Gülen’i öven sözler kullandığı öne sürülen Çetinkaya hakkında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. "Suç ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çetinkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara’dan İstanbul’a götürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevkedilen Çetinkaya, savcılık işlemlerinin ardından, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’nce "basın yoluyla suç ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetinkaya’nın avukatı Özge Kartal tutuklamaya ilişkin DW Türkçe’ye bilgi verirken, "Ortada bir kumpas var. Akit TV de bu kumpasın içinde. Melek Çetinkaya, programa çocuğunu savunmak için çıkmıştı. Tutuklanmasında hiçbir hukuki menfaat olmadığı gibi tamamen haksız-hukuksuz bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu

"Memleket çığrından çıktı"

Sadece Melek Çetinkaya’nın değil, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılanan, tutuklanan her kesimden kişilerin yaşadıklarını izleyen ve kamuoyuyla paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Çetinkaya’nın tutuklanmasını "Memleket çığrından çıktı. Tam bir rezillik yaşıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

DW Türkçe’ye konuşan Gergerlioğlu, Melek Çetinkaya’nın oğlu gibi yüzlerce askeri okul öğrencisinin adil bir biçimde yargılanmadan müebbet hapis cezası aldığını hatırlattı. Darbe gecesinin en mağdur kişilerinin askeri okul öğrencileri olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Öğrenci velileri yaşadıkları haksızlıkları anlatmak için çalmadık kapı bırakmadı ama tüm kapılar yüzlerine kapandı. Melek Çetinkaya sadece kendi çocuğu için değil, tüm mazlumlar için gayret sarf etti. Tek derdi çocuğunun suçsuzluğunu ispatlamaktı" diye konuştu.

Çetinkaya’nın Akit TV’deki sözlerinin abartılarak kamuoyuna yansıtıldığını, tek bir cümleyle "kurban edildiğini" belirten Gergerlioğlu, "Tutuklama kararı tamamen siyasidir" dedi.

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355 öğrenciye müebbet hapis cezası

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe gecesi yaşananlarla ilgili olarak askeri okul öğrencileri "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandı. Bu yargılamalar sonrasında Adalet Bakanlığı verilerine göre; 259’u hava harp okulu, 26’sı kara astsubay meslek yüksekokulu, 70’i de kara harp okulu olmak üzere toplamda 355 öğrenciye müebbet hapis cezası verildi.

O öğrencilerden üçünün avukatlığını üstlenen Kemal Uçar DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada müebbet hapis cezalarının ne zaman Yargıtay’a geleceğine ilişkin belirsizliğe dikkat çekiyor. Uçar, "Yargıtay’ın onayı halinde infaz süreci başlayacak. Ancak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolları da var. Ama biz hapis cezalarının Yargıtay’da gözden geçirileceğini, çocukların serbest kalacağını umuyoruz. Yargıtay dosyayı tamamen bozup, çocukları serbest bırakabilir. Ya da darbeye teşebbüs değil de yardım suçu devreye sokulup serbestliğin önü açılabilir" diyor.

Dört yıldır eylem yapıyor

Silivri Cezaevi’ndeki oğlu Furkan Çetinkaya dahil tüm askeri okul öğrencilerinin adil yargılanması için dört yıldır eylem yapan anne Melek Çetinkaya, Ankara’da AKP il binası ve İnsan Hakları Anıtı önünde yaptığı eylemlerle biliniyor.

Eylemleriyle ve oğlunun durumuyla ilgili DW Türkçe’ye konuşan Melek Çetinkaya, "Darbenin siyasi ayağı araştırılmalı. Fetö’nün siyasi ayağını onlar bilmiyor da, çocuklarımız mı biliyor?" açıklaması yapmıştı.

Bütün eylemlerinde polis tarafından engellenen Melek Çetinkaya, Ankara’dan Silivri’ye "adalet yürüyüşü" başlatmış ancak yine polis engeliyle karşılaşmıştı. Anne Çetinkaya, PKK’ya katılmaları için kaçırıldığı iddia edilen çocukların bulunmasını isteyen annelerin Diyarbakır’daki HDP binası önünde yaptigi eylemden de etkilendiğini söylemiş, "Devlet onların sesini duyuyorsa, benimkini de duyar. Gerekirse Diyarbakır’a giderim" çıkışında bulunmuştu.

Melek Çetinkaya, Akit TV’de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu? Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?" sözlerini kullanmıştı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe