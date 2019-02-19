Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez’e DW İfade Özgürlüğü Ödülü

Meksikalı gazeteci ve yazar Anabel Hernandez, DW’nin 2019 İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi oldu. Hernandez'e ödülü dün akşam Bonn'da Küresel Medya Forumu çerçevesinde düzenlenen törende DW Genel Müdürü Peter Limbourg tarafından takdim edildi. DW'den yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü için ve Meksika'da rüşvet ile yolsuzlukların örtbas edilmesi ve cezasız kalmasına karşı verdiği mücadele nedeniyle Hernandez'in bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Hernandez, törende yaptığı konuşmada, "Bugün buradayım, aranızdayım. Ancak tehditler aldığım yaklaşık 10 son yılda ülkemde yaptıkları iş nedeniyle 100'den fazla gazeteci öldürüldü" dedi. Gazetecilerin "yakın tarihin en şiddet dolu dönemini" yaşadığını belirten Hernandez, "Bizim büyük bir çaba ile mücadelesini verdiğimiz demokrasi ve insan hakları bir çok ülkede tehdit altında" şeklinde konuştu. Meksikalı gazeteci, bu ödülü şahsı adına değil, işlerini yaparken öldürülen gazeteciler adına aldığını ifade etti.

The Guardian ve BBC'nin eski muhabiri, "McMafia" adlı kitabın yazarı Misha Glenny, DW İfade Özgürlüğü Ödül töreninde yaptığı konuşmada, Hernandez'in çalışmalarını övdü. Glenny, Anabel Hernandez'in "Uyuşturucu kartelleri gibi devlet görevlilerinin de yasa dışı uyuşturucu savaşlarında nasıl zengin olduğunu ortaya çıkaran cesaretli analizler" yaptığını söyledi. Glenny, "Bu şeytani ağın karmaşıklığını ve hırslarını" Hernandez'in yazdığı sayısız makale ve kitapta ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Ölüm tehditleri aldı

1971 yılında Meksika'da doğan Anabel Hernandez'in babası 2000 yılında başkent Meksiko'da kaçırılarak, öldürüldü. Olay bugüne kadar hâlâ aydınlatılamadı. Anabel Hernandez, İngilizce'de "Narcoland" adıyla yayımlanan "Los Senores del Narco" kitabı ile uluslararası düzeyde tanındı. Kitap, Meksika'da üst hükümet yetkilileri ile uyuşturucu kartelleri arasındaki bağlantıları ele alınıyor. Aldığı ölüm tehditleri nedeniyle 2015 yılında Meksika'yı terk etmek zorunda kalan Hernandez, Avrupa'da yaşıyor.

Anabel Hernandez, DW İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülen ilk kadın oldu. 2015 yılından bu yana medyada insan hakları ve ifade özgürlüğü için mücadele eden şahıs ve kuruluşlara verilen ödüle 2016 yılında gazeteci Sedat Ergin layık görülmüştü. Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam bu ödüle layık görülen diğer isimler arasında bulunuyor.

DW,KNA/JD,HT

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