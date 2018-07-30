 Meksika′da yolcu uçağı düştü: Hayatını kaybeden olmadı | DÜNYA | DW | 01.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Meksika'da yolcu uçağı düştü: Hayatını kaybeden olmadı

Meksika'da 103 kişi taşıyan yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçaktakilerin tamamı kurtuldu. Yetkililer kazada en ağır yaralananın pilot olduğunu açıkladı.

default

Meksika'da dördü mürettebat 103 kişi taşıyan bir yolcu uçağı, Durango kentindeki Guadalupe Victoria havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yakınlardaki bir tarlaya düştü.

Başkent Meksiko City'ye gitmek için havalanan uçaktaki 103 kişinin tamamının hayatta olduğu açıklandı. Yaralanan 85 kişiden 37'si tedavi için hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise aileleriyle evlerine gitti. Durango eyaletinin valisi Jose Aispuro, kazada en ağır yaralanan kişi olarak açıklanan pilotun durumunun stabil olduğunu belirtti. Aispuro, fırtınaya yakalanarak düşen uçakta kaza sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ifade etti. Mürettebat ve yolcuların yangından önce şişme kaydıraklarla uçaktan inmeyi başardığı bildirildi.

Mexiko Durango Flugzeugunglück

Kayarak durdu

Meksika havayolu şirketi Aeromexico'ya ait uçak, yerel saatle 16.00 sularında düştü. Durango Valisi Aispuro, uçağın ilk olarak sol kanadını yere vurduğunu, tarlada yatay bir şekilde kaydığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta durduğunu söyledi.

Durango sivil savunma biriminin başındaki Israel Solano Mejia, Foro TV'ye yaptığı açıklamada, uçağın burnunu yere vurması nedeniyle olayda en ağır yaralananın pilot olduğunu söyledi.

Yetkililer, kaza yapan Embraer 190 tipi uçağın 10 yıllık olduğunu açıkladı. Havayolu şirketinin sözcüsü, düzenlenen basın toplantısında kazanın nedeni konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Meksika Ulaştırma Bakanı Gerardo Ruiz Esparza ise olayın araştırılması için bir komisyon kurulacağını açıkladı.

dpa,AP,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Malaysia Abschlussbericht Vermisstes Flugzeug MH370

Malezya uçağının sırrı çözülemedi 30.07.2018

2014 yılında Hint Okyanusu'nda düşen Malezya yolcu uçağının sırrı çözülemedi. Bütün ihtimallerin mümkün olduğu belirtilen rapor yolcu ve mürettebat yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Esmail Khawari (hier: Khanzadeh )

Elin Ersson'un sınır dışı edilmesini önlemeye çalıştığı Afgan kim? 27.07.2018

Elin Ersson, İsmail Khawari’nin sınır dışı edilmesini önlemek için yolcu uçağının havalanmasını önlemişti. Ama aradığı kişi o uçakta yoktu. DW İsveç’ten sınır dışı edilen Afgan genciyle konuştu.

Kuba Havanna - Flugzeug beim Start abgestürzt

Küba'da yolcu uçağı düştü 18.05.2018

Küba'da en az 110 kişi taşıyan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, Havana'dan kalktıktan kısa süre sonra düştü. Uçaktan sadece üç kişi sağ kurtuldu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Beşar Caferi

Caferi'den Türkiye'ye "işgalci" suçlaması

Suriye'deki savaşı bitirmek için Soçi'de düzenlenen toplantıda Şam rejimini temsil eden BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "işgal" olarak niteledi. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 