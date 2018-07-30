Meksika'da yolcu uçağı düştü: Hayatını kaybeden olmadı

Meksika'da dördü mürettebat 103 kişi taşıyan bir yolcu uçağı, Durango kentindeki Guadalupe Victoria havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yakınlardaki bir tarlaya düştü.

Başkent Meksiko City'ye gitmek için havalanan uçaktaki 103 kişinin tamamının hayatta olduğu açıklandı. Yaralanan 85 kişiden 37'si tedavi için hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular ise aileleriyle evlerine gitti. Durango eyaletinin valisi Jose Aispuro, kazada en ağır yaralanan kişi olarak açıklanan pilotun durumunun stabil olduğunu belirtti. Aispuro, fırtınaya yakalanarak düşen uçakta kaza sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü ifade etti. Mürettebat ve yolcuların yangından önce şişme kaydıraklarla uçaktan inmeyi başardığı bildirildi.

Kayarak durdu

Meksika havayolu şirketi Aeromexico'ya ait uçak, yerel saatle 16.00 sularında düştü. Durango Valisi Aispuro, uçağın ilk olarak sol kanadını yere vurduğunu, tarlada yatay bir şekilde kaydığını ve pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta durduğunu söyledi.

Durango sivil savunma biriminin başındaki Israel Solano Mejia, Foro TV'ye yaptığı açıklamada, uçağın burnunu yere vurması nedeniyle olayda en ağır yaralananın pilot olduğunu söyledi.

Yetkililer, kaza yapan Embraer 190 tipi uçağın 10 yıllık olduğunu açıkladı. Havayolu şirketinin sözcüsü, düzenlenen basın toplantısında kazanın nedeni konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Meksika Ulaştırma Bakanı Gerardo Ruiz Esparza ise olayın araştırılması için bir komisyon kurulacağını açıkladı.

dpa,AP,rtr/CÖ,BÖ

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