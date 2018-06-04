Meksika’da petrol hattındaki patlamada ölü sayısı artıyor

Meksika'da hırsızların petrol boru hattına açtığı delikten sızan petrol nedeniyle yaşanan patlamada ölü sayısının 66'ya ulaştığı açıklandı.

Meksika’nın orta kesimlerinde yer alan Hidalgo eyaletinin valisi Omar Fayad, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Cuma günü yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 66'ya, yaralananların sayısının ise 76'ya yükseldiğini belirtti. Başkent Meksiko City'nin 100 kilometre kuzeyinde yer alan Tlahuelilpan şehrinde gerçekleşen patlama nedeniyle 85 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Devlete ait petrol şirketi Pemex’den yapılan açıklamaya göre patlamaya Tlahuelilpan kentindeki petrol boru hattına yasa dışı olarak açılan musluktan sızan petrol neden oldu. Bölgeden çekilen ve internette yayınlanan görüntülerde ilk başta yüzlerce vatandaşın, boru hattından havaya doğru fışkıran petrolü ellerindeki kovalara doldurmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra büyük bir patlama ve alevlerden kaçmaya çalışan insanlar görülüyor.

Meksika’daki patlama, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez'in yasa dışı petrol hırsızlığına karşı üç hafta önce savaş açmasının ardından geldi. Yayınlanan verilere göre 2018’in ilk 10 ayında petrol hattı borularında toplamda 12 bin 581 yasa dışı musluk açıldı. Bu rakam, boru hatlarına günde ortalama 42 yeni yasa dışı musluk açıldığına işaret ediyor.

AP,rtr/DÇÜ,SÖ

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