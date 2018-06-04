 Meksika’da petrol hattındaki patlamada ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 19.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Meksika’da petrol hattındaki patlamada ölü sayısı artıyor

Meksika’da hırsızların petrol boru hattına açtıkları yasa dışı musluktan sızan petrol nedeniyle yaşanan patlamada 66 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde petrol boru hattında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde petrol boru hattında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Meksika'da hırsızların petrol boru hattına açtığı delikten sızan petrol nedeniyle yaşanan patlamada ölü sayısının 66'ya ulaştığı açıklandı.

Meksika’nın orta kesimlerinde yer alan Hidalgo eyaletinin valisi Omar Fayad, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Cuma günü yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 66'ya, yaralananların sayısının ise 76'ya yükseldiğini belirtti. Başkent Meksiko City'nin 100 kilometre kuzeyinde yer alan Tlahuelilpan şehrinde gerçekleşen patlama nedeniyle 85 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Devlete ait petrol şirketi Pemex’den yapılan açıklamaya göre patlamaya Tlahuelilpan kentindeki petrol boru hattına yasa dışı olarak açılan musluktan sızan petrol neden oldu. Bölgeden çekilen ve internette yayınlanan görüntülerde ilk başta yüzlerce vatandaşın, boru hattından havaya doğru fışkıran petrolü ellerindeki kovalara doldurmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra büyük bir patlama ve alevlerden kaçmaya çalışan insanlar görülüyor.

Meksika’daki patlama, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez'in yasa dışı petrol hırsızlığına karşı üç hafta önce savaş açmasının ardından geldi. Yayınlanan verilere göre 2018’in ilk 10 ayında petrol hattı borularında toplamda 12 bin 581 yasa dışı musluk açıldı. Bu rakam, boru hatlarına günde ortalama 42 yeni yasa dışı musluk açıldığına işaret ediyor.

AP,rtr/DÇÜ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan

Guatemala’da yanardağ felaketi 04.06.2018

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 62 kişi hayatını kaybetti. Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi.

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan

Guatemala’daki Fuego Yanardağı 25 can aldı 04.06.2018

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD'li Senatör Lindsey Graham

Graham: ABD ve Türkiye YPG’yi sınırdan uzaklaştırmak için çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan ABD’li Senatör Graham, Amerikan ve Türk ordularının Suriye’deki YPG unsurlarının Türkiye sınırından uzaklaştırılması üzerine çalıştığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  