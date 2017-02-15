 Meksika’da metro köprüsü çöktü: 15 ölü | DÜNYA | DW | 04.05.2021

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DÜNYA

Meksika’da metro köprüsü çöktü: 15 ölü

Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir metro köprüsünün çökmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

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Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir metro köprüsünün kısmen çökmesi sonucu en az 15 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu. Yerel saatle pazartesi akşamı meydana gelen olayda, köprünün bir parçasının çökmesi ile 12 numaralı hatta seyir halinde olan bir metro yere çakıldı. Çok sayıda vagonun birbirine girdiği kazada, köprünün altında kalan otomobiller de olduğu bildiriliyor.

Mexiko U-Bahn Unglück in Mexiko-Stadt

Belediye Başkanı Sheinbaum, kurtarma ekiplerinin, köprünün ayakta kalan kısmından sarkan vagonlara merdivenlerle ulaşarak yaralıları çıkarmaya çalıştığını ancak asılı duran vagonların yarattığı risk nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildiğini duyurdu. Meksika medyasında çıkan haberlerde, bölgede yaşayanların yıllardan beri, kentin güneydoğusundaki köprüyü taşıyan sütunların hasarlı olduğunu yetkililere bildirmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu metro hattının inşaatı sırasında da yolsuzluk yapıldığı iddiaları dile getirildi. 2014 yılında, hattın faaliyete girmesinden kısa bir süre sonra, onarım çalışmaları nedeniyle 12 numaralı metro hattı seferlerine uzun süre ara vermişti.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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