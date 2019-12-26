 Meksika′da 7.4 büyüklüğünde deprem | DÜNYA | DW | 23.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Ülkenin geniş bir kesiminde hissedilen depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Deprem sonrası insanlar sokaklara döküldü

Deprem sonrası insanlar sokaklara döküldü

Meksika'nın güneyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletinde bulunan Crucecita kasabasının 23 kilometre güneyi olduğu bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Depremin ardından tsunami alarmı verilirken bölgedeki halk da evlerini ya da bulundukları binaları terk edip sokaklar ve parklarda toplandı.

Meksika Sivil Koruma Dairesi, ilk belirlemelere göre Oaxaca eyaletinde bir kişinin öldüğünü, bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

TVV Noticias adlı İspanyolca yayın yapan bir televizyon kanalı deprem anına ilişkin görüntüler paylaştı.

Depremin merkez üssüne yaklaşık 700 kilometre mesafedeki başkent Meksiko'nun yanı sıra Guerrero, Veracruz, Puebla ve Chiapas eyaletlerinde de sarsıntının hissedildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, halkı sakin olma çağrısı yaparak, olası artçı sarsıntılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Tsunami uyarısı

Depremin ardından ABD Pasifik tsunami uyarı merkezi, Güney Meksika, Guatemala, El Salvador ve Honduras kıyıları için tsunami uyarısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yaklaşık 1000 kilometre çevresinde yüksekliği 3 metreye çıkabilecek dalgaların beklendiği belirtildi.

Sıklıkla depremlerle sarsılan Meksika'da son olarak 2017 yılında meydana gelen depremde 369 kişi ölmüştü. Başkent Meksiko'da 1985'te meydana gelen depremde ise en az 10 bin kişi yaşamını yitirmişti.

dpa, AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Prof. Dr. Görür: Bingöl 7 büyüklüğünde depremin habercisi

Bingöl-Karlıova hattında bir deprem olabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Ben bunu ilk 2003’te söyledim. 17 yıl sonra deprem oldu. Alınması gereken tedbirler alınmıyor” dedi. (15.06.2020)  

Korona sakinliği deprem araştırmacılarına yaradı

Koronavirüs kısıtlamalarıyla günlük hayata hakim olan sükunet yer hareketliliğini azalttı ve sismik seslerin daha iyi algılanabilmesine yol açtı. Bilim insanları yapılan yeni ölçümlerle önemli bulgulara ulaşma umudunda. (25.05.2020)  

İran merkezli depremde Van’da 9 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Van'ı da etkiledi. Van’ın Başkale ilçesindeki köylerde 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (23.02.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul'da deprem güvenlikli olarak bildirilen devlet okullarının oranı yüzde 31’de kalıyor  

İstanbul’da deprem toplanma alanları "depreme hazır değil"  

Benzer içerik

Indonesien Gedenken Tsunami Katastrophe 2004

Tsunami felaketinin 15. yıl dönümünde anma törenleri 26.12.2019

15 yıl önce en az 220 bin kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketinin kurbanları için anma törenleri düzenlendi.

Türkei Erdbeben in Elazig

Dünyadan Elazığ depremi için dayanışma ve taziye mesajları 25.01.2020

Elâzığ'da yaşanan depremin ardından dünyanın dört bir yanından dayanışma ve taziye mesajları geliyor.

Türkei Istanbul | Erdbebenexperten: Aslı Doğru, Doğan Kalafat und Fatih Bulut

Kandilli uzmanlarından "hazırlıklı olun" çağrısı 26.09.2019

Kandilli Rasathanesi uzmanları, Marmara’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin şu an için öncü deprem olarak değerlendirilemeyeceğini, ancak vatandaşların teyakkuzda olması gerektiğini belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim

Suriye: ABD yaptırımlarla Suriyelileri açlıktan öldürmek istiyor

Dışişleri Bakanı Muallim, Suriye'ye yeni yaptırımlar uygulayan ABD'ye yönelik suçlamalarda bulundu. Muallim, bu yaptırımların "insanları açlıktan öldüreceğini" savundu.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  