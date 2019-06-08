 Meksika ABD sınırına 15 bin asker konuşlandırdı | DÜNYA | DW | 25.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Meksika ABD sınırına 15 bin asker konuşlandırdı

ABD’nin baskıları sonucu yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerini artıran Meksika, kuzey sınırına 15 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdığını açıkladı.

Mexiko | Migration (picture-alliance/dpa/AP/O. De Ros)

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yönelik yasa dışı göçle mücadele amacıyla, ülkenin kuzeyindeki sınır hattına yaklaşık 15 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, Meksika ordusuna mensup askerler ve Meksika Ulusal Muhafız Birliği üyesi güvenlik güçlerinden oluşan ABD sınırındaki kuvvetin yanı sıra, ülkenin güneyinde Guatemala sınırına da 6 bin 500 kişilik bir birliğin yerleştirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle daha yoğun mücadele etmesi konusunda Meksika’yı uzun bir süre uyarmış ve son olarak bunun yapılmaması halinde, iki ülke arasındaki ticarette uygulanan gümrük vergilerini artıracağını ifade etmişti.

Rio Grande nehrini aşarak ABD'ye ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler. (11.06.2019)

Rio Grande nehrini aşarak ABD'ye ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler. (11.06.2019)

Şiddet ve yoksulluktan kaçanların umudu ABD

Özellikle Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden çok sayıda insan her yıl, ülkelerinde yaşanan şiddet ve yoksulluktan kaçarak, Meksika üzerinden ABD’ye ulaşmaya çalışıyor. Söz konusu ülkeler ve Küba’dan gelen çok sayıda yasa dışı kadın göçmen, geçtiğimiz günlerde ABD sınırına yakın noktalarda Meksikalı güvenlik birimleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmış ve bu görüntüler büyük tepki toplamıştı. Öte yandan ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Teksas eyaletine bağlı Clint kasabasında bulunan sınır kontrol noktasındaki 250 göçmen çocuk, bakım yurtlarına nakledildi. Geçtiğimiz hafta sözü edilen sınır kontrol noktasında incelemelerde bulunan bir grup avukat, çok sayıda bakımsız ve zor durumda olan çocuk gördüklerini kamuoyu ile paylaşmış, bu çocukların kötü hijyenik şartlar altında, yetersiz yiyecek ve içecekle beslendiklerini bildirmişti.

Reuters / ET,BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'ın tehdit ettiği Meksika ile ABD anlaştı

ABD ile Meksika üç gün süren müzakereler sonucunca kritik göç anlaşmasını imzaladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamasaydı Trump'ın talimatıyla Pazartesi‘den itibaren Meksika'ya gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaktı. (08.06.2019)  

Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi

ABD yönetimi Meksika'dan yüzde 25'e varacak ek vergi almaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan yasa dışı göçmen akınını önlemek için Meksika'ya ilave gümrük vergisi kararı aldığını açıkladı. (31.05.2019)  

Trump'tan Meksika sınırını kapama tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü derhal durdurmaması durumunda iki ülke arasındaki sınırı haftaya kapatacağını açıkladı. Başkan ayrıca Meksika'yı ABD'nin sırtından para kazanmakla itham etti. (29.03.2019)  

Benzer içerik

U.S. Präsident Donald Trump

Trump'ın tehdit ettiği Meksika ile ABD anlaştı 08.06.2019

ABD ile Meksika üç gün süren müzakereler sonucunca kritik göç anlaşmasını imzaladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamasaydı Trump'ın talimatıyla Pazartesi‘den itibaren Meksika'ya gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaktı.

USA Grenze zu Mexiko, Mauer mit Stacheldraht

Trump’ın duvar planına mahkeme engeli 25.05.2019

ABD’de bir mahkeme, Başkan Trump’ın Meksika sınırına duvar örme projesinin finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı alarak durdurdu.

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen

Trump'tan Meksika sınırını kapama tehdidi 29.03.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü derhal durdurmaması durumunda iki ülke arasındaki sınırı haftaya kapatacağını açıkladı. Başkan ayrıca Meksika'yı ABD'nin sırtından para kazanmakla itham etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Donald Trump

Trump'tan Fed'e eleştiri: İnatçı bir çocuk gibi

ABD Başkanı Donald Trump faiz politikasını beğenmediği ABD Merkez Bankasını bir kez daha eleştirdi. Trump'a göre Fed inatçı bir çocuk gibi davranıyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  