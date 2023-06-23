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Mekke'ye giden hacı adayı sayısında büyük artış

29 dakika önce

Hac ibadetini yerine getiren kişi sayısında bu yıl pandemi öncesi seviyelerin yakalanması bekleniyor. Mekke'ye ulaşan hacı adaylarının sayısı günler öncesinden 1,5 milyona ulaştı.

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Fotoğraf: Elif Ozturk Ozgoncu/AA/picture alliance

Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden hacı adaylarının sayısında bu yıl pandemi öncesi seviyelere ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Suudi yetkililer pandemi sonrası Covid kısıtlamalarının uygulanmadığı ilk hac ibadeti için 21 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yurt dışından 1,5 milyon hacı adayının Mekke'ye ulaştığını duyurdu. Suudi hükümeti, bu kişilerin 1,43 milyonunun uçakla geldiğini belirtti.

Bu yılki hac ibadetinde hiçbir Covid-19 kısıtlaması uygulanmıyor. Hacı adaylarına getirilen yaş sınırlaması da kaldırıldı.

Suudi Arabistan Krallığı, hacı adayı sayısının 2 milyonu aşmasını bekliyor.

2019 yılında hacca giden kişi sayısı 2,5 milyona yakındı. Ancak Covid kısıtlamaları bu sayının 2020'de 10 bine, 2021'de 60 bine, geçen yıl ise 926 bine inmesine neden olmuştu.

Mekke'de 26 Haziran'da başlayacak Hac ibadeti öncesi açıklamada bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik el Rabia, Suudi Arabistan Krallığı'nın "tarihteki en büyük İslami buluşmaya" hazırlandığını söylemişti. Rabia, bu yıl 160 ülkeden 2 milyon insanın Hac ibadetini gerçekleştireceğini belirtmişti.

Türkiye'den 88 bin hacı adayı gitti

Bu yıl Türkiye'ye ayrılan hac kontenjanı 88 bin 430'a çıkarılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çarşamba günü Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bütün ülkelerde nüfus güncellemesi dolayısıyla ilave oldu. Bizim de talebimiz oldu. 2 milyon 300 bin bekleyenimiz var. 'Bu güncellemede biraz daha artış sağlarsanız memnun oluruz' talebimizi ilettik. Biraz artırılmış oldu. Daha önce 83 milyondu nüfusumuz, şimdi 85 milyonu geçti. Böyle bir güncelleme oldu. Böyle bir rakam ortaya çıktı" demişti.

DW,AFP,AP/CÖ,TY

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