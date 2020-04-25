TSİ 12.56 Mekke’nin izolasyonu devam ediyor

Suudi Arabistan hükümeti, bir süredir yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı uygulamasını bugünden itibaren gevşetiyor. Buna göre ülkenin birçok bölgesinde 09.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkılabilecek. Ayrıca gerekli şartları yerine getiren peraknde satış mağazaları ile alışveriş merkezleri de yeniden açılacak. Ancak aralarında Mekke’nin de olduğu bazı kentlere yönelik izolasyon uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

TSİ 12.25 Klöckner’den gıda sektöründe çalışanlar için ikramiye talebi

Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner, süpermarket zincirlerine çağrıda bulunarak, burada çalışanlara ikramiye ödenmesini talep etti. Gıda sektörünün, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, Korona Krizi’nde çok iyi kazanç elde ettiklerini dile getiren Klöckner, "Hükümet, korona ikramiyelerinin vergilendirilmemesini sağladı. Gıda sektöründeki çok sayıda işverenin, çalışanlarına ikramiye vermesi beni sevindirir. Onlar bunu hak ediyor" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid

TSİ 12.03 İspanya’da son bir ayın en düşük ölüm vakası

İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha COVID-19 hastalığından hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık bu rakamın, son bir ayda kayda geçen en düşük günlük ölüm sayısı olduğunu vurguladı. Koronavirüsün başlamasından bu yana 23 bin 190 kişi salgından dolayı hayatını yitirirken, toplam vaka sayısı 207 bin 634’e çıktı.

TSİ 10.35 Vuhan hastanelerinde "korona hastası" kalmadı

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Vuhan kentindeki hastanelerde, söz konusu virüs nedeniyle tedavi gören hasta kalmadığı bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, tedavi gören tüm hastaların iyileştiği ve taburcu edildiği duyuruldu. 46 bin 452 (Çin’deki toplam vakaların yüzde 56’sı) vakanın kayıtlara geçtiği kentte, resmi verilere göre 3 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Bu da Çin’de yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin yüzde 84’üne tekabül ediyor.

Berlin Havelhöhe Hastanesi'nde COVID-19 hastalarının tedavisi ile ilgilenen sağlık çalışanları

TSİ 10.00 Almanya’daki son resmi rakamlar

Almanya’da salgın hastalıklar konusunda en önemli yetkili kurumlardan olan Robert Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre, son 24 saatte kayıtlara geçen bin 737 koronavirüs vakasıyla Almanya’daki toplam vaka sayısı 154 bin 175’e yükseldi. Aynı süre zarfında 140 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 5 bin 640’a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise yaklaşık 2 bin 200 artarak yaklaşık 112 bine yükseldi.

TSİ 09.40 Singapur’da vaka sayısı yeniden yükselişte

Singapur’da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 931 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini bildirdi. Cumartesi günü de 618 yeni vaka bildirilmişti. Ülkede toplam vaka sayısı 13 bin 624’e yükseldi. Yaklaşık 5 milyon 700 bin nüfuslu ülke, Asya genelindeki en yüksek vaka sayılarından birine sahip. Bakanlığın verdiği bilgilere göre yeni enfeksiyonların büyük çoğunluğu göçmen işçiler arasında kaydedildi. Singapur’da yaşayan yaklaşık 300 bin göçmen işçinin büyük bir bölümü yurtlarda konaklıyor.

TSİ 03.34 Çin'de 11 yeni vaka

Çin Cumartesi günü beşi yurt dışı bağlantılı olmak üzere 11 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede kaytılara geçen toplam vaka sayısı 82 bin 827’ye yükselirken, ölü sayısı ise 4 bin 632 ile değişmedi.

TSİ 01.01 Ulaştırma Bakanı: "Dünya genelinde yeni bir düzen oluşacak"

Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer hava ulaşımı ile ilgili yaşanan dramatik gelişmeler nedeniyle kapsamlı adımlar atılmasını beklediğini belirtti. Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Dünya genelinde yeni bir düzen oluşacak" diyen Scheuer, "Havalimanları, uçak üreticileri, havayolu şirketleri... Almanya için bunları desteklemek ve korumak durumundayız" diye konuştu. Koronavirüs krizi nedeniyle tüketicilerin tutumunda kalıcı değişiklikler olacağı tahmininde bulunan Scheuer, mobilizasyon konusundaki değişimin özellikle iş seyahatlerine etkileri olacağını kaydetti. Bakan, "Video konferanslar normal bir şeye dönüşecek" diye konuştu.

Reuters / BW,ET

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