Mekke'de aşırı sıcaklardan 550 hacı adayı öldü

Sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Mekke'de, hac ibadeti sırasında en az 550 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölümlerin çoğunun sıcak çarpması veya yüksek sıcaklıklar kaynaklı diğer rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu söyledi.

Ulusal meteoroloji ofisine verisine göre Mekke'de Pazartesi günü termometreler 51,8 dereceyi gösterdi. Suudi araştırmacılar geçen ay yayınladıkları bir çalışmada, hac ibadetinin yapıldığı bölgenin iklim değişikliği yüzünden her 10 yılda 0,4 derece ısındığını ortaya koymuştu.

Yetkililer sıcak çarpması ve ilişkili diğer rahatsızlıklar yüzünden 557 kişinin öldüğünü, 2 binden fazla hacının sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. İbadet için gelenlere şemsiye kullanmaları, bol su içip doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Ancak hac ritüelleri gün ortasında açık alanda kalmayı gerektiriyor. Hac boyunca gönüllüler, aşırı sıcaktan bunalan kalabalığa dondurma ve soğuk su yetiştirmeye için çalıştı.

Kafa karışıklığı, mide bulantısı, kusma, bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren sıcak çarpmasına karşı; özellikle yaşlılar, kalp ve diyabet hastaları savunmasız durumda.

Hacılar güneşten korunmak için şemsiye kullandılar. Fotoğraf: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

Kaçak haccın etkisi

Henüz resmi rakamlar açıklanmasa da ölenlerin 323'ü Mısır'dan oldu. Yetkililer Mısır'dan kaçak gelenlerin sayısında artış olduğunu, ölümlerdeki fazlalığın bunu yansıttığını ifade etti.

Her yıl binlerce hacı adayı, daha ucuz olduğu için resmi kanallardan kaçınarak kayıt yaptırmadan Mekke'de toplanıyor. Kaçak yollarla hac, özellikle turist vizesi uygulamasının başladığı 2019'dan beri giderek yaygınlaştı. Kayıtsız hacı adayları klimalı kamplara erişemedikleri için güneşe karşı savunmasız kalıyorlar. Bu ay başında Suudi polisi düzenlediği baskınlarla yüzlerce kaçak hacı adayını yakalamış, para cezasıyla birlikte sınır dışı etmişti.

Hac sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı ise 23'e yükseldi, ölümlere kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı rahatsızlıkların yol açtığı belirtildi. Bu yıl Türkiye'den 84 binden fazla kişi Mekke'ye giderken, bu kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu açıklanmıştı.

Geçen yıl çoğu Endonezya'dan 240 kişi hac sırasında hayatını kaybetmişti.

Suudi yetkililer bu yılki hacca 1,8 milyon Müslümanın katıldığını, geçen yıl sayının 1,6 milyon olduğunu açıkladı.

AP,AFP / MUK,JD

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