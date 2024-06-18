41 hacı adayı aşırı sıcaklar nedeniyle öldü

Suudi Arabistan'da 50 dereceyi aşan hava sıcaklığı hac ibadeti için bu ülkede bulunanları da olumsuz etkiliyor. 41 hacı adayının aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Suudi Arabistan'da, özellikle hac ibadeti için bu ülkede bulunanlar, yer yer ölümlere neden olan sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Suudi makamları, şu ana dek 41 hacı adayının aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suudi Meteoroloji Merkezi verilerine göre Pazartesi günü öğleden sonra Mekke'deki Ulu Cami'de (Mescid-i Haram) hava sıcaklığı 51,8 santigrat derece olarak ölçüldü. Bölgedeki diğer kutsal mekanlarda da benzer yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Yetkililer ibadet edenlere şemsiye taşımaları, özellikle sıcak öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları ve bol su içmeleri çağrısında bulunuyor.

Aşırı sıcak hava nedeniyle çok sayıda hacı adayı sağlık zorunu yaşıyor Fotoğraf: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

23 Türk vatandaşı öldü

Anadolu Ajansı (AA) da bu yıl hac ibadeti sırasında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, son olarak aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden ve yakınları tarafından Mekke'de defnedilmeleri istenen 17 Ürdünlü hacı adayı için buna izin verildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da yaklaşık iki milyon kişi İslam'ın beş temel farzından biri olan hac ibadetini yapmıştı.

Hac sırasında son yıllarda izdihamlar nedeniyle de çok sayıda can kaybı meydana gelmişti.

dpa,DW / TY,ET

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