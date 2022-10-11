Mehmet Ali Çelebi AKP’ye geçti

CHP’den 2018’de milletvekili seçilip sonra Memleket Partisine geçen, ancak oradan da istifa eden Çelebi AKP’ye katıldı. RTÜK’te boşta bulunan üyelik koltuğu böylece İYİ Parti’den AKP’ye geçti.

İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet ve Kalkınma Partisine katıldığını duyurdu. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Çelebi, 2021'de CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçmiş ve Şubat ayında bu partiden de istifa ettiğini açıklamıştı.

Mehmet Ali Çelebi Fotoğraf: ANKA

Çelebi bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle AKP’ye katılma kararı aldığını belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir" ifadelerini kulllandı.

Sosyal medya hesabında AKP’ye geçiş nedenleriyle ilgili bir video da paylaşan Çelebi, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı’nın rakibi olan Millet İttifakı ve Altılı Masa’yı oluşturan muhalefet partilerine de "FETÖ ve PKK ile işbirliği" gibi ağır suçlamalarda bulundu.

"Bağımsız vekil olarak devam edeceğim" demişti

CHP'li isimler Ağustos ayında Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı bilgisini paylaşmış, Çelebi bu iddialara "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" yanıtını vermişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla "Ailemize hoş geldin" diye duyurdu. Çelebi’nin üyelik işlemlerinin tamamlandığını belirten Kandemir, üyelik rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında takacağını duyurdu.

RTÜK üyeliği İYİ Parti'den AKP'ye geçti

Çelebi'nin AKP’ye geçişi, meclis artimetiğini değiştirdiği için Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda(RTÜK) üç aydır boş bulunan üyelik koltuğuna kimin oturacağını da etkileyecek.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla boş koltuğun İYİ Parti'den AKP’ye geçtiğini belirterek "Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Parti'ye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını 'gönül rahatlığıyla' artık TBMM’ye gönderebilir!" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerden tepki yağdı

Çelebi'nin AKP saflarına katılması, başta milletvekili seçilmesini sağlayan eski partisi CHP olmak üzere yoğun eleştirilere neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Eski CHP milletvekillerinden gazeteci Barış Yarkadaş da 2018'de Çelebi’nin milletvekili olabilmesi için oy verdiğini belirterek "CHP'den değil vekillikten de istifa etmeliydin. Bir daha vekil olabilmek için yaptığına değer mi? Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi!" dedi. Yarkadaş, iki ay önce bir televizyon kanalında Çelebi'nin AKP’ye katılacağına dair bir ifade kullandığını ve Çelebi'nin kendisini yalancılıkla suçladığını da hatırlatarak "Kimin yalancı kimin bireysel çıkarı için AKP’ye katıldığını çok geçmeden gördük” diye konuştu.

CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2018 Ekim ayında Çelebi'yi ihanetle suçlayan Twitter paylaşımına gönderme yaparak "Kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Mehmet Ali Çelebi gibi tam da sana yakışan bir ekip arkadaşı buldun. Hadi yine iyisin Soylu" ifadelerini kullandı.

2000 yılında Askeri Lise’yi birincilikle bitiren Mehmet Ali Çelebi 2003 yılında girdiği Kara Harp Okulu'ndan 2007'de okul dördüncüsü olarak mezun olmuştu. Ergenekon davasıyla bağlantılı olarak 2008'de tutuklanan ilk muvazzaf subay olan Çelebi, 2011'de tahliye edildi.

DW / BK, EC