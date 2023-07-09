Mehmet Şimşek'ten "mali disiplin" vurgusu

Bakan Şimşek ekonomiye dair açıklamasında mali disiplinin yeniden tesis edileceğini belirterek, bunun için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi politikasına dair yeni açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları hatırlattı.

Şimşek, paylaşımında, "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 oranında artırdık" ifadelerine yer verdi.

Şimşek diğer paylaşımında ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların yaralarını sardıklarını belirtti. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761,7 milyar TL'ye (milli gelire oran olarak yüzde 3,1) ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz."

AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu memur ve emekli maaşlarına zam ve bazı vergilerde artış yapılmasını öngören torba kanun teklifine işaret eden Şimşek şunları söyledi:

"Mecliste görüşülmekte olan Milli Dayanışma Paketi, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflemektedir. Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir."

Geçen hafta vergilere zam yapıldı

Hazine ve ve Maliye Bakanı Şimşek 6 Temmuz'da ekonomi programının üç temel bileşenini açıklamış ve "mali disiplinin yeniden tesis edilmesi" vurgusu yapmıştı.

AKP'nin sunduğu torba kanun teklifinde öngörülen vergi artışlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Resmi Gazete'de 7 Temmuz'da yayımlanan karar ile bazı vergi ve harçlara zam yapılmıştı.

Buna göre, mal ve hizmetlerden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) genel oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a yükseltildi. Yurt dışı cep telefonu kayıt ücreti 20 bin TL olurken, pasaport dahil harçlarda yüzde 50 artışa gidildi.

DW/JD, CÖ