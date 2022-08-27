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Dmitri Medwedew
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Moskova'nın 'operasyonunun' Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellediğini savundu. Fotoğraf: Yekaterina Shtukina/ITAR-TASS/IMAGO
PolitikaRusya

"Kiev'in NATO'dan feragat etmesi barış için yeterli değil"

2 saat önce

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesinin barışı tesis etmek için yeterli olmayacağını söyledi. Diğer yandan Zelenskiy, olası nükleer felaket uyarısını yineledi.

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Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanvekili Dimitri Medvedev, Ukrayna’nınNATO üyeliğinden feragat etmesinin savaşı bitirmek için yeterli olmayacağını söyledi. Fransız kanalı LCI’ye konuşan Medvedev, "Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmaktan feragat edilmesi şu anda son derece önemli, ancak barışı tesis etmek için yeterli değil" ifadelerini kullandı. Moskova’nın hedeflerine ulaşana kadar askeri operasyonunu sürdüreceğini söyleyen Eski Devlet Başkanı, bu özel operasyonun "Üçüncü Dünya Savaşı’nı engellemeye hizmet ettiğini" de savundu.

Kremlin’in şu anda nükleer silah kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını belirten Medvedev, NATO ve Batılı devletlerin Rusya Federasyonu’na karşı bir vekalet savaşı sürdürdüğü suçlamasında bulundu. Medvedev, Kremlin’in belirli koşullar altına Ukrayna Devlet Balkanı Volodimir Zelenskiy ile masaya oturmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Zelenskiy nükleer felaket uyarısını yineledi

Diğer yandan Zaporijya nükleer santraline yönelik endişeler büyüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kuşatma altındaki tesiste yaşanabilecek bir nükleer felakete ilişkin bir kez daha uyarıda bulundu. İki reaktörü geçici olarak devre dışı kalan tesisteki son duruma ilişkin, "Durumun hala çok riskli ve tehlikeli olduğunu vurgulamak istiyorum" diyen Zelenskiy, benzer bir kesintinin tekrarlanmasının nükleer santrali uçurumun eşiğine getireceğini söyledi.

Perşembe günü bölgede yaşanan kesinti nedeniyle nükleer tesisin ulusal güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş ve santral tarihinde ilk kez yaşanan bu durum, nükleer felaket riskini artırmıştı. Nükleer tesisin güvenlik sisteminin devreye girmesinin olası bir felaketi önlediği belirtilmişti. Ukraynalı yetkililer, acil durum prosedürü gereği kapatılan iki reaktörün de Cuma günü yeniden şebekeye bağlandığını doğrulamıştı.

Ukrayna, nükleer tesiste yaşananlardan Rus bombardımanını sorumlu tutarken, Moskova ise Kiev’i suçlamıştı. İki tarafın iddiaları henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil.

Olası bir felaketten çok sayıda ülke etkilenebilir

Ukrayna'nın güneyindeki Enerhodar şehri yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, yaklaşık 4 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus birliklerinin eline geçmesine rağmen hala Ukrayna tarafından işletiliyor. Ukrayna’nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom, santralin işgal edilmesinden sonra iki reaktörü kapatmıştı. Rus ve Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmaların santral bölgesine giderek yaklaşması, olası bir nükleer felakete ilişkin güvenlik endişelerini artırmıştı.

Rusya, nükleer tesiste bir kaza yaşanması halinde radyoaktif maddenin Almanya, Polonya ve Slovakya’yı etkileyebileceğini savunurken; Kiev ise santralin kapatılmasının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Energoatom, tesisin kapatılmasının nükleer santralde bir radyasyon felaketine yönelik riski artıracağını öne sürüyor.

DW,dpa/SÖ,HT

 

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