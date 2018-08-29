 Mediamarkt Teknosa′yı satın alma planını dondurdu | EKONOMİ | DW | 29.08.2018

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EKONOMİ

Mediamarkt Teknosa'yı satın alma planını dondurdu

Alman elektronik eşya perakende satış zinciri MediaMarktSaturn’ün TL'deki düşüşü gerekçe göstererek, Teknosa’nın hisselerini satın alma planlarını dondurduğu iddia edildi.

MediaMarkt-Filiale in Köln Eingang Logo (picture-alliance/ dpa)

Avrupa'nın en büyük elektronik eşya perakende zinciri MediaMarktSaturn'ün Teknosa'nın hisselerini satın alma planlarını askıya aldığı iddia edildi. Reuters haber ajanına konuşan kaynaklar, MediaMarktSaturn'ün ana şirketi Ceconomy Holding'in Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti. Holdinge yakın bir kaynak, Ceconomy'nin Teknosa hisselerinin değerini yeniden gözden geçirmek istediğini söyledi. Açıklamada, projenin şimdilik askıya alındığını ancak gelecek dönemde yeniden gündeme alınabileceği belirtildi. Ceconomy Holding sözcüsü ise bu yöndeki haberlere ilişkin değerlendirme yapmadı. Reuters'in haberinde, Teknosa ve ana şirketi Sabancı Holding'in de konuya ilişkin soruları yanıtlamadığı belirtildi.

Reuters'in Teknosa hisselerinin satın alınmayacağına dair haberinin ardından, Teknosa hisselerinin Borsa İstanbul'da yüzde 17'den fazla değer kaybettiği dikkati çekti. Türkiye'de 207 mağazası bulunan Teknosa, yılın ilk yarısını zararla kapatmıştı.

Ceconomy Holding'in CEO'su Pieter Haas, Ağustos ayının ortasında yaptığı açıklamada, Türk piyasasına inanmaya devam ettiğini söylemişti. MediaMarkt ve Saturn'ün Avrupa'da binin üzerinde mağazası bulunuyor. Türkiye'deki mağazalarının sayısı ise 69. MediaMarktSaturn'ün Türkiye'de hızla büyüdüğü belirten Haas, ancak Türkiye'deki ekonomik gelişmeler nedeniyle büyümenin aynı tempo ile devam edip etmemesini holdingin gözden geçirdiğine işaret etmişti. MediaMarkt'ın Türkiye yöneticisi Yenal Gökyıldırım da, MediaMarkt'ın 2017 yılında Türkiye'de 12 yeni mağaza açtığını hatırlatmıştı.

Reuters'in haberine göre, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi diğer holdinglerin de Türkiye'deki yatırımlarını gözden geçirmesine yol açtı. Buna göre, online perakende satış yapan Amazon'ın Türkiye'de büyümeyi frenlediği belirtildi.

rtr/JD,GY

 © Deutsche Welle Türkçe

 

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