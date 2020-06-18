 Medeni Kanun′u hedef alan Başhekim Yardımcısı görevden alındı | TÜRKİYE | DW | 05.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Medeni Kanun'u hedef alan Başhekim Yardımcısı görevden alındı

Sosyal medyada "Boşanmayın, ikinci eş alın" şeklindeki paylaşımıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer, başhekim yardımcılığı görevinden alındı.

Dr. Ali Edizer

Dr. Ali Edizer

Sağlık Bakanlığının sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken, eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldığı bildirildi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Edizer'in sözleşmesi feshedildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun ayrıca Edizer hakkında inceleme başlattığı da belirtildi.

Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken Edizer, görevden alınmasına "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım" paylaşımıyla yanıt verdi.

Çokeşliliği savunan Edizer, tartışmaya yol açan paylaşımında "erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmeleri gerektiğini" savunarak "Medeni Kanun'la mücadele ediyoruz" demişti. Edizer, erkeklere "Evliyken başka bir kadını sevdiyseniz eşinizi aldatmayın. Onu da alın. Allah-u Teala size ruhsatı vermiş" şeklinde seslenmişti.

Bu paylaşımın ardından Edizer'in daha önce başka cinsiyetçi paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Edizer'in paylaşımları hafta sonu sosyal medyada yoğun tepki çekerken CHP Milletvekili Özgür Özel de dün Twitter hesabından kamuoyunda ve partisinde Edizer ile ilgili duyulan rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü açıklamıştı. Özel, Bakan'ın da Edizer'den rahatsızlık duyduğunu ve gereğinin yapılacağını kendisine aktardığını belirtmişti.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Sözcüsü Gamze Taşcıer de Edizer gibi düşünen birinin Başhekim Yardımcılığı gibi bir göreve atanmasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Türkiye'de sağlık kimlere emanet edildi görüyoruz. Tarikatların idaresi altındaki bakanlıkta ve hastanelerde bu çağdışı zihniyet yerleşti. Yıllarca dünya çapında doktorlar yetiştiren GATA, bugün tarikatçıların yönettiği, medeniyet düşmanlığının yapıldığı, cinsiyet eşitsizliğinin savunulduğu, kadınlara aralıksız hakaretlerin edildiği bir yer haline gelmiş durumda. Bu rezaletin izahı yok" dedi.

DHA,ANKA/HS,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Chemikerin in Labor

Almanya Türkiye’den alınan COVID-19 raporlarını kabul edecek 18.06.2020

Almanya'ya girişlerde karantina muafiyeti için ibraz edilmesi gereken raporları verebilecek ülkeler arasına Türkiye de dahil edildi. Çad, Gana gibi ülkelerin bulunduğu listede Türkiye'nin yer almaması tepki çekmişti.

Jean Asselborn

Asselborn: Türkiye gelecek 20 yılda AB üyesi olamaz 31.07.2020

Lüksemburg Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyeleri arasına katılmasını mümkün görmüyor. İnsan hakları ihlallerinin arttığını savunan bakan, üyeliği "akıllarının köşesinde bile tutamadıklarını" belirtti.

Powership-Schiff Mehmet Bey

Türkiye Libya'ya yüzer elektrik santrali gönderiyor 29.06.2020

Türkiye'den Trablus'a düzenlenen üst düzey ziyaretin ardından Türk şirketler enerji işbirliği için kolları sıvadı. Libya Ulusal Petrol Kurumu da üretime başlanabilmesi için bölge ülkeleriyle görüşüldüğünü açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Koca’nın açıklaması sonrası DSÖ’den Türkiye’ye çağrı

Türkiye’nin sadece semptom gösteren koronavirüs hasta sayısını paylaştığını açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’ye vaka sayılarının raporlanmasını DSÖ rehberlerine uygun yapması çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  