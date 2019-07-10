 Meclis araştırması: Hollanda′da camiler Körfez ülkeleri ve Türkiye′nin etkisinde | AVRUPA | DW | 26.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Meclis araştırması: Hollanda'da camiler Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin etkisinde

Hollanda'da yapılan meclis araştırmasına göre, Hollanda'daki birçok cami ve Müslüman organizasyon mali olarak Körfez ülkeleri ve Türkiye tarafından destekleniyor.

Rotterdam kentinde bir cami

Rotterdam kentinde bir cami

Yapılan bir araştırmaya göre Hollanda'daki birçok cami ve Müslüman organizasyon mali açıdan Körfez ülkeleri ve Türkiye tarafından destekleniyor. Araştırmaya göre, bu cami ve organizasyonlar söz konusu ülkelerin etkisi altında bulunuyor.

Hollanda meclisinin perşembe günü Lahey'de kamuoyuyla paylaştığı araştırmasına göre, bu durum Hollanda'daki Müslümanlar arasında demokrasi, entegrasyon ve hukuk devleti ilkeleri karşıtı köktendinci akımlar ve görüşlerin yaygınlaşmasına neden oluyor.

"Bir arada yaşamı olumsuz etkiliyor"

Araştırmaya göre; Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin etkisi Hollanda'daki bir arada yaşamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca daha ılımlı Müslüman kesimin Selefiler tarafından sindirilmesine ve tehdit altında bırakılmasına neden oluyor.

Araştırmaya göre söz konusu etki özellikle mali destek sağlamak, yasadışı Kuran kursları ve vakıflar kurmak, yurt dışından imam göndermek, yazılı materyaller ve eğitim materyalleri göndermek suretiyle sağlanıyor.

"Gençler radikalleşiyor"

Araştırma bu durumun özellikle genç insanların radikalleşmesi tehlikesini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre cami bazında yapılan mali destek on binlerce eurodan milyonlarca euroya varabiliyor. Hollanda yönetiminin bu para akışı ve paranın gerçek kaynağıyla ilgili güvenli ve şeffaf bilgisi ise bulunmuyor.

Araştırmayı yapan milletvekillerinin talebi üzerine bu durumla mücadele etmek için alınabilecek tedbirler konusunda inceleme başlatıldı.

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

FAZ: Camiler radikalleşmede önemli rol oynamayı sürdürüyor

Almanya’daki birçok caminin, Irak ve Suriye’ye giden İslamcılar için çok önemli bir rol oynamaya devam ettiği öne sürüldü. Radikal İslamcı olarak sınıflandırılan üç caminin Açık Kapı Günü’ne katıldığı belirtildi. (06.10.2016)  

Almanya'da iç istihbaratın izlediği camilerin sayısı arttı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde iç istihbarat birimleri tarafından izlenen camilerin sayısının arttığı belirtildi. Verilen bilgiye göre, 850 cami derneğinden 109’u iç istihbarat tarafından izleniyor. (06.11.2018)  

Berlin'deki Fussilet 33 Cami Derneği kapatıldı

Berlin'de Noel panayırına düzenlenen saldırının failinin sık sık gittiği "Fussilet 33" adlı cami derneği kapatıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, başkentte sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. (28.02.2017)  

Benzer içerik

Stuttgart Gebetsraum der DiTiB Moschee mit Imam

DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek 10.07.2019

DİTİB Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Yetiştirilen imamlar Almanya'daki DİTİB camilerinde görev yapacak.

Stuttgart DiTiB-Moschee

NOZ: İmamın parasını ödeyen duayı belirler 27.12.2018

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararı ile Almanya’da cami vergisi tartışmaları Alman basınındaki yorumlarda öne çıkan konular.

Köln Moschee Imame

Almanya'da eyaletler cami vergisini görüşmeye hazır 13.05.2019

Die Welt'in anketi, Almanya'da birçok eyaletin olası bir cami vergisi hakkında görüşmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Böyle bir vergiyle camiler üzerindeki yurtdışı etkisinin azaltılacağı savunuluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Coronavirus Arzneimittel Remdesivir (picture-alliance/Yonhap)

Avrupa'da Remdesivir'e yeşil ışık

Avrupa’da ilk kez koronavirüs tedavisi için bir ilaç tavsiyesinde bulunuldu. Avrupa İlaç Ajansı, son günlerde COVID-19 tedavisinde sıkça gündeme gelen Remdesivir'e yeşil ışık yaktı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  