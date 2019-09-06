 MEB′in zeka taraması sorunları çözebilecek mi? | TÜRKİYE | DW | 20.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

MEB'in zeka taraması sorunları çözebilecek mi?

Eğitimcilere göre MEB’in zeka taraması uygulaması, mevcut fırsat eşitsizliğini daha da artıracak. Uzmanlar sınav sistemi değişmedikçe yapılacak envanter çalışmalarının tespitten ibaret kalacağı uyarısında bulunuyor.

default

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin yetenek ve becerilerinin tespiti çalışmaları kapsamında okullarda zekâ taraması uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre pilot okullarda 800 bin öğrencinin taraması yapılırken, taramalar üç yıl içinde tüm Türkiye'de tamamlanacak. Peki bu sistemin uygulanabilirliği ve sonuçları ne olacak?

Eğitim uzmanlarına göre çalışma, düşünce olarak güzel olsa da, Türkiye'de var olan sınav sistemi nedeniyle bir uygulanabilirliği yok. Diğer yandan sınav sistemi kaldırılıp okullara yetenek ve beceriler üzerinden bir yerleştirme yapılsa dahi iyi bir sonuç alınması zor. Çünkü eğitimde var olan fırsat eşitsizliği, her okulun ve her öğrencinin aynı maddi imkanlara sahip olmaması yeteneklerin keşfinin önünde engel. Eğitim sisteminde baştan aşağı bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Bu şartlarda sistemin değişmesi sadece çocukların bireysel farklılıkları üzerinden daha da ayrışmasına yol açar. Önce fırsat eşitsizliği çözülmeli” diyor.

Önerdiğimiz linkler

Yeni eğitim-öğretim yılı başlıyor. Bir milyona yakın çocuk mültecinin olduğu ülkede, eğitim sistemine dahil olabilmenin önünde farklı engeller bulunuyor. Her şeyden önce okula kayıt olabilmeyi başarmak gerekiyor. (09.09.2019)

Kadın hakları savunucuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın üniversitesi isteğinin 21'inci yüzyıla aykırı olduğunu ve Türkiye’de önceliğin eğitim sistemini düzeltmek olması gerektiğini savunuyor. (05.07.2019)

Eğitim sisteminde köklü değişiklikler öngören Eğitim 2023 vizyonu çocuğu odağa almasıyla eğitimcilerden olumlu puan aldı. Sendikalar ise öğretmenlerin geleceği açısından endişeli. (25.10.2018)

"E-rehberlik modülüne işlenecek"

Yapılan çalışmaya göre ilkokul birinci sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar öğrencinin becerileri, sosyal etkinlik faaliyetleri, analiz yapma yeteneği gibi veriler internet üzerinden bakanlıkça geliştirilen e-rehberlik modülüne işlenecek. Bu şekilde, öğrenci başka bir öğretmenden eğitim almaya başladığında, o öğretmen sistemden bakıp öğrencinin geçmişine dair bilgileri öğrenebilecek.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın amacı öğrencileri tanımak, ilgi, yetenek ve becerilerini öğrenmekse öğretmenler bu yönde çalışmaları halihazırda gerçekleştiriyor" diyor.

DW Türkçe'ye konuşan psikolojik danışman ve rehber öğretmen İsmail Deniz Korkmaz da sistemin zaten şimdiye dek manuel olarak uygulandığını anlatıyor. Korkmaz, "Öğrencinin yaptığı sosyal etkinlik faaliyetleri, bizim yaptığımız problem tarama testi, akademik bellek ölçeği, devamsızlık nedenleri anketi, sınav kaygısı anketi manuel olarak dosyada yer alıyordu. Bu yaptığımız çalışmaları modüle işleyeceğiz" diyor.

"Sınav sistemi değişmeli"

Sistemin Türkiye şartlarına uygunluğunun sıkıntılı olduğuna işaret eden Korkmaz, şöyle devam ediyor: "Bizim görüşümüz, teoride çok güzel. Yıllardır çocukları ilgi becerilerine göre okullara yerleştirelim istiyoruz. Yine yıllardır testleri envanterleri okullarda yapıyoruz ama sadece tespit halinde kalıyor. Çocuklar sınav sistemi olduğu için aldığı nota göre yerleşiyor. Sistem öğrencinin neye yatkın olduğuna, örneğin kimyaya veya güzel sanatlara mı yatkın olduğuna bakmıyor. Yerleştirme sistemini sınav sisteminden çıkarıp ilgi beceriye göre yaparsanız bunun bir anlamı olur."

Diğer yandan Türkiye'de fen, spor ya da güzel sanatlar liselerinin sayısının sınırlı olduğuna vurgu yapan Korkmaz, "Örneğin 100 bin öğrenci spora yatkın olsa bin tanesi ancak yerleşir" diyor.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar, zekânın kalıtsal olmaktan öte sosyal ve kültürel koşullardan etkilendiğini söylüyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan da çocukların bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak değerlendiren, ilgi, yetenek ve becerilerini öne çıkaran, rehberlik çalışmalarını güçlendiren bir planlamanın önemli olduğu görüşünde. Ancak bunun yapılabilmesi için öncelikle eğitimde fırsat eşitsizliği sorununun çözülmesi gerekiyor.

Flash-Galerie Symbolbild IQ Wissen

"Sınıfsal ayrışmaya yol açar"

Aydoğan, öğrencileri kategorilere, gruplara ayırarak yaşama geçirilecek uygulamaların yeni mağduriyetlere yol açacağına işaret ediyor: "Bu taramayla yoksul ailelerin çocuklarını ezen ve varolan eşitsizlikleri daha da artıran bir sonuç ortaya çıkar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın asıl sorumluluğu, eğitim yatırımlarına öğrencilerimizin, okullarımızın ihtiyacı doğrultusunda bütçe ayırmak, özel okul sahiplerine, özelleştirmeye kaynak aktarmaya son verip müfredatı ve tüm eğitim politikalarını bilimsel eğitimi esas alarak düzenlemek."

Rehber öğretmen Korkmaz da Aydoğan ile aynı görüşü paylaşıyor. Korkmaz "Maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları basketbol, piyano gibi sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla çocukta bir gelişme oluyor. Ancak velinin maddi gücü yoksa, çocuğun bir yatkınlığı varsa bile, bu testlerin sonucunda yine maddi durumu iyi olanların çocuklarının becerisi yüksek çıkacak. Diğer çocuklar fırsat eşitsizliğinden dolayı geride kalacak, bir yerlere yerleşemeyecek. Bu olanaklara sahip olmayan öğrenciler aşağı yukarı aynı zekaya sahip ama olanakları farklı" diyor.

Tüm okullara aynı envanterin uygulanacağını ancak okulların olanaklarının eşit olmadığını vurgulayan Korkmaz, önce okulların aynı olanaklarla donatılması gerektiği görüşünde.

Kreşlerde de test var

Öte yandan Korkmaz, ilkokul birinci sınıftan itibaren uygulanacak sisteme daha sonra kreşlerin de dahil edilebileceğine işaret ediyor. Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre Türkiye'de devlete ait ve özel kreşlerde çocuklara "Metropolitan" testi yapılıyor. Görsel algılama üzerine kurulu olan test ile çocukların ilkokula uygunluğu ölçülüyor. Geometrik şekillerle eşleştirme, yerleştirme, tamamlama, renk ayrıştırması gibi bölümleri olan testten 80 üzeri puan alan çocuklar için ilkokul, 80 puanın altı için ise okul öncesi öneriliyor. Ancak testin herhangi bir yaptırımı yok ve sadece öneri aşamasında kalıyor. Korkmaz'a göre, Metropolitan testi de sisteme eklenebilir.

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kendi kararını kendi veren yapay zeka grubu  

Finlandiya'dan Ukrayna'ya eğitim sistemini geliştirmesi için destek  

Türkiye'de Başka Bir Okul Mümkün  

Benzer içerik

Athen will Grenzüberwachung ausbauen

Erdoğan’ın resti AB-Türkiye mutabakatını bitirir mi? 06.09.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AB’yi sözünü tutmamakla suçlayarak, "kapıları açarız" restini çekmesi, AB-Türkiye mülteci mutabakatı ve mali yardımların geleceğini tartışmaya açtı.

Türkei Istanbul Beyazit Universität

Türkiye'de üniversiteyi yarıda bırakanların sayısı artışta 26.02.2019

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre geçen yıl Türkiye'de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı. Nedenlerden biri ekonomik sıkıntılar.

Kazim Karabekir Imam-Hatip-Schule für Mädchen in Istanbul, Türkei

İmam hatip okullarının sayısı kadar başarısı da artıyor mu? 06.08.2019

Türkiye'de sayıları her yıl artan imam hatip okullarının niteliği Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündeminde. Bazı mezunlar aldıkları eğitimden memnun kalmazken, bakanlık "Hedef 2020" projesiyle başarıyı artırmak istiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İstanbul

AB Türkiye'de temiz ve sürdürülebilir ulaşımı destekliyor

Türkiye'de belediyeler kentiçi ulaşım yaklaşımlarını değiştiriyor. AB’nin katkısıyla büyükşehirlere toplu taşımayla uyumlu bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak. Bu kapsamda toplam 25 milyon euro hibe verilecek.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  