 MEB: EBA′daki sorun siber saldırı ve yoğunluk kaynaklı | TÜRKİYE | DW | 23.09.2020

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TÜRKİYE

MEB: EBA'daki sorun siber saldırı ve yoğunluk kaynaklı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de devlet okullarının uzaktan eğitim için kullandığı EBA sistemindeki teknik sorunlarda siber saldırıların rol oynadığını açıkladı.

Digitaler Unterricht | leeres Klassenzimmer Corona-Krise (Michael Weber/imagebroker/Imago Images)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Eylül Salı günü Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimde yaşanan sorunlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu" yaşandığı belirtildi. "Bunun yanı sıra, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir" denildi.

MEB 08.30 – 12.00 saatleri arasında karşılaşılan erişim sorunlarının "vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme” kavuşturulduğunu duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle bir öğrencinin gün içerisinde işleyebileceği canlı ders sayısının da artırıldığı belirtilen açıklamada "Eş zamanlı kullanım kaynaklı ortaya çıkan durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

EBA'da dün erişimde sıkıntılar yaşanması ve ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bugünlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar" şeklindeki açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Selçuk, korona önlemleri çerçevesinde geçen eylül ayında EBA platformunu TRT ile işbirliği içinde açtıklarını duyurmuştu. Bakanlık, şu ana kadar 6 bin kadar EBA destek noktası açmış durumda. Ancak eğitimcilere göre bu destek noktaları yine de yeterli olmayacak ve ihtiyacı olan çocuklara bilgisayar ve televizyon sağlanması gerekiyor.

DW/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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