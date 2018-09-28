Meşale Tolu İstanbul’daki duruşmaya katılacak

Terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan Alman gazeteci Meşale Tolu, yarın İstanbul’da görülecek duruşmada hazır bulunacak. Beraatini talep eden Tolu, aynı davada yargılanan eşine de destek olmak istiyor.
Türkiye'de terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Alman çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu, Almanya’ya döndükten yaklaşık iki ay sonra yine İstanbul'a giderek duruşmada hazır bulunacak. Ulm kentinde yaşayan Meşale Tolu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, Salı günü görülecek duruşmaya katılacağını ifade etti. Kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında savunmasını yapmayı ve beraatini talep etmeyi istediğini söyleyen Tolu, duruşma sırasında mahkeme salonunda hazır bulunarak aynı davada yargılanan eşi Suat Çorlu’ya da destek olmayı hedeflediğini kaydetti.
Tolu'nun avukatı Kader Tonç, Salı günü görülecek duruşmadan karar çıkmasını beklemediklerini belirtti. Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Tolu, 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanıyor.
Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Meşale Tolu geçen yıl Mayıs ayında İstanbul’da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017’de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu Almanya’ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye’de kalmıştı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden çağrı
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Meşale Tolu'nun saçma terör suçlamalarından beraat etmesi ve eşine yönelik yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının zamanının geldiğini” söyledi. Mihr, Tolu'nun işlediği iddia edilen suçun "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emsalsiz bir sertlikle bastırılan eleştirel gazetecilik” olduğunu belirtti.
Tolu’ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişimin sözcüsü Cengiz Doğan, Tolu’nun şahsen duruşmaya katılması kararının avukatlarla birlikte alındığını söyledi. Doğan, avukatların Alman vatandaşı Tolu'nun yeniden gözaltına alınma tehlikesinin bulunmadığı görüşünde olduğunu sözlerine ekledi.
Tolu'nun Türkiye’de tutuklanması, Ankara ile Berlin arasında gerginlik yaratan konulardan biri olmuştu. Resmi verilere göre halen beş Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle Türkiye'de cezaevinde bulunuyor.
dpa/JD,BK
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Alman gazeteci Meşale Tolu, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini istedi. RSF Almanya Temsilcisi Mihr de ihlallerinin dile getirilmesinin önemini vurguladı. (03.09.2018)
Almanya ile Türkiye arasında siyasi gerilime yol açan gazeteci Meşale Tolu, cezaevi ve yurt dışı yasağıyla geçen 17 ayın ardından Almanya’ya döndü. Tolu, oğluyla cezaevindeki günlerini ve planlarını DW Türkçe’ye anlattı. (30.08.2018)
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, gazeteci Meşale Tolu hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi yönünde bir adım olarak niteledi. Tolu'nun Pazar günü Almanya'ya dönmesi bekleniyor. (20.08.2018)