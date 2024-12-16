Mayotte Adası'nda kasırga: Yüzlerce ölüden endişe ediliyor

Fransa'ya bağlı Hint Okyanusu bölgesi Mayotte Adası'nda meydana gelen "Chido" adı verilen kasırga nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 250 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilen adada kasırganın büyük bir yıkıma yol açtığı ifade ediliyor.

Adanın yoksul bölgelerindeki teneke kulübelerde yaşayan en az 100 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği bildirildi.

Mayotte Valisi Francois-Xavier Bievülle, yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada "Ölü sayısı muhtemelen yüzleri, hatta binleri bulacaktır" dedi. Fransa İçişleri Bakanlığı da can kaybı ile ilgili net bir bilgi vermenin şu aşamada zor olduğunu söyledi. Bakanlık yetkisi, ada nüfusunun ağırlıklı olarak Müslüman olduğunu ve İslami kurallar uyarınca cenazelerin hızlı bir şekilde toprağa verileceğini ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun da beraberindeki 160 askerle birlikte bugün Mayotte'ye gideceği belirtildi.

Adanın yoksul bölgelerinde yaşayan binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi Fotoğraf: Etat Major des Armées via AP/picture alliance

Su, yiyecek ve sağlık kuruluşlarına erişim kısıtlı

Asrın en sert kasırgası olarak kayıtlara geçen Chido'nun saatteki hızının 200 km'yi aştığı bildirildi. Kasırga nedeniyle adadaki valilik binası, bir hastane ve geçici barınma yerlerinin de zarar gördüğü belirtiliyor.

Mayotte'nin başkenti Mamoudzou'nun belediye başkanı Ambdilwahedou Soumaila, AFP'ye yaptığı açıklamada "Hastane yıkıldı, okullar yıkıldı. Evler tamamen harap olmuş durumda" dedi.

Yetkililer, adada su, yiyecek ve sağlık kuruluşlarına erişimin kısıtlı olduğuna; binlerce haneye elektrik verilemediğine dikkat çekiyor.

Fransa'nın denizaşırı bölgesi olan Mayotte'de yaşam standartları Fransa'ya kıyasla oldukça düşük seviyede. Yıllardır çete sorunu ile mücadele edilen adada, zaman zaman sosyal huzursuzluklar da yaşanıyor. Adada su kıtlığı nedeniyle sene başında gerginlik daha da tırmanmıştı.

Kasırganın ardından ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor Fotoğraf: UGC@foulani2.00 via TikTok via REUTERS

Chido Kasırgası Mozambik'e ulaştı

Mozambik ile Madagaskar arasında kalan Mayotte'yi yerle bir eden kasırganın Afrika anakarasındaki Mozambik'e de ulaştığı bildirildi. BM çocuk yardım kuruluşu UNICEF'e göre, yaklaşık iki milyon insanın yaşadığı Cabo Delgado eyaleti kasırgadan ilk etkilenen yer oldu. Birçok ev, okul ve sağlık tesisinin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtiliyor.

UNICEF Sözcüsü Guy Taylor, bölgede yaşayan insanların haftalarca okul ve sağlık tesislerinden mahrum kalabileceğini söyledi. Yetkililer toprak kayması riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunurken kasırganın Malavi ve Zimbabve'de de etkili olması bekleniyor.

Reuters, AFP/BÖ,HS

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?