Maymun çiçeği: DSÖ uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği (mpox) salgını nedeniyle "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

Virüsün yayılımını görüşmek üzere Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantının ardından kararı duyuran DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının 2022 yılından sonra bir kez daha artmakta olduğuna dikkat çekti.

Acil durum ilanı dünya çapında karar alıcıları potansiyel bir küresel salgına karşı harekete geçirme amacı taşıyor. Uzmanlara göre bu yolla önleme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarılabiliyor.

Halihazırda yılbaşından beri bildirilen vakaların yüzde 96'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oldu. Burada görülen ve şu ana kadar en az 14 bin kişide tespit edilen yeni bir varyantın daha hızlı yayıldığı değerlendiriliyor.

Çoğu hasta kısa sürede tamamen iyileşse de özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sorunları yaşayanlar için ölümcül sonuçları olabiliyor. Mpox yüzünden Afrika'da yıl başından beri 524 can kaybı rapor edildi.

Hastalık kısa süre önce Ruanda, Burundi, Uganda ve Kenya'da da ilk kez görüldü.

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) Temmuz sonunda yaptığı değerlendirmede mpox'un kıtada yayılma riskinin "çok düşük" olduğunu söyledi. Türkiye'de İletişim Başkanlığı kaydedilen vaka olmadığını duyurdu. Robert Koch Enstitüsüne göre şu ana kadar Almanya'da da bilinen bir vaka yok.

Bu arada Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri iki milyon aşı bulunması için uluslararası yardım talep ederken Avrupa Komisyonu 175 bin doz aşı göndereceklerini açıkladı.

"Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic" adlı aşı risk altındaki yetişkinler için kullanılmak üzere AB, ABD ve İngiltere dahil çok sayıda ülkeden onay almış durumda. Aşının içeriği kısmen Ankara'da geliştirildiği için bu isimle anılıyor.

Sağlık Bakanlığına göre çiçek aşıları mpox'a karşı yüzde 85 oranında koruma sağlıyor.

dpa / MUK,BK

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