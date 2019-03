May’in koltuğu sallanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, kabinesi tarafından istifaya zorlanabileceği bildiriliyor. Pazar günü, aralarında "Daily Mail” ve "Sunday Times” gazetelerinin de bulunduğu İngiliz basınının hükümete yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlere göre, bir grup kabine üyesi May’e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

"Sunday Times” editörü Tim Shipman, Cumartesi akşamı attığı Tweet ile, May'a karşı kapsamlı bir "darbe”nin hazırlandığını duyurdu.

Shipman, bu haberi, May'i devirmek isteyen ve isminin açıklanmasını istemeyen 11 kabine üyesine dayandırdı. Bir bakanın, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak” dediği aktarıldı.

"Sunday Times", May'e yönelik "darbe" planlarını manşete taşıdı.

Başbakan Yardımcısı David Lidington'ın geçici olarak başbakanlığı gelmesinin söz konusu olabileceğini yazan "Sunday Times”, Lidington’ın Brexit süreci için yeni bir yol haritası çıkarmasının planlandığını kaydetti. Yeni başbakanın ise sonbaharda seçilebileceğini belirten gazete, kabine üyelerinin Pazartesi günkü kabine toplantısında May'i istifaya davet edeceğini bildiriyor.

May'in istifaya yanaşmaması durumunda bakanların kendisi görevlerinden istifa ile tehdit edeceği kaydediliyor. "Daily Mail” gazetesinin haberine göre ise, Çevre Bakanı Michael Gove da, May'in koltuğuna oturmaya aday bir isim.

Daha önce "The Times” ve "The Daily Telegraph” gazeteleri de, istifa etmesi konusunda May üzerindeki baskının arttığını yazmış, şu anda takvim üzerinde konuşulduğunu duyurmuştu. Hükümet çevrelerinde ise, bu haberlerin yanlış olduğu dile getirilmişti.

Brexit anlaşması parlamentoda iki kez reddedilmişti.

May Brexit anlaşmasına destek arıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olan Brexit'i ertelemek için Avrupalı liderlerle görüşen İngiltere Başbakanı May, iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya götürmeyebileceğinin sinyalini verdi. AB ile yoğun süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma, iki kez milletvekilleri tarafından reddedilmişti. Milletvekillerine bir mektup gönderen May, yeterli desteğin sağlanmaması durumunda yeni bir oylamanın gerçekleşmeyebileceğini ima etmişti.

Brexit karşıtı dev gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi günü Brexit'e karşı düzenlenen yürüyüşe ise yüz binlerce kişi katıldı. Göstericilerin çoğunun lacivert-sarı renklerindeki AB bayrakları taşıması, hatta bu renklerde giyinmesi dikkat çekti.

"People's Vote” (Halk Oylaması) adlı girişim tarafından düzenlenen eylemde, katılımcılar ikinci bir referandum yapılmasını talep ediyor.

Girişim, bu ikinci referandumla Brexit'in engellenmesini istiyor. Ekim ayında aynı taleple yapılan gösteriye, 500 binden fazla kişi katılmıştı.

Avam Kamarası ise, yeni bir Brexit referandumu yapılması konusunda verilen önergeyi martı ayı ortasında yapılan oylamada büyük çoğunlukla reddetmişti.

dpa,AFP,DW / AÜ,MK

©Deutsche Welle Türkçe