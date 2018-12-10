 May’in Avrupa turundan sonuç çıkmadı | AVRUPA | DW | 11.12.2018

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AVRUPA

May’in Avrupa turundan sonuç çıkmadı

Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan geçmesine destek için AB liderleriyle görüşen İngiltere Başbakanı May, Avrupa turundan eli boş döndü. Avrupalı liderler yeniden müzakerelere oturulmayacağı vurgusu yaptı.

Brexit und Deutschland - Theresa May und Angela Merkel (picture-alliance/M.Sohn)

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak için Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanmasına katkı sağlamak amacıyla çıktığı bir günlük Avrupa turundan sonuç alamadı.

May, Avam Kamarası'nda Salı günü oylanması planlanan ancak May'in Pazartesi günü "önemli bir farkla” reddedileceğini belirterek ertelendiğini söylediği Brexit anlaşması için "güvenceler” almak üzere Salı günü Avrupa turuna çıkacağını belirtmişti. Bu kapsamda May sırasıyla Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. 

May’ın görüştüğü bütün liderler Brexit anlaşmasının yeniden müzakere edilmeyeceği vurgusu yaptı. May ile görüşmesinin ardından Hristiyan Birlik partileri CDU ve CSU’nun milletvekilleriyle bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, “anlaşmayı değiştirmenin hiçbir yolunun olmadığını” belirterek anlaşma konusunda yeni müzakerelerin olmayacağını ancak İngiltere'ye güvence verilmesi konusunda çabaların bulunduğunu söyledi.

AB Konseyi Başkanı Tusk da Twitter’da yaptığı açıklamada Brexit zirvesi öncesinde Başbakan Theresa May ile "uzun ve samimi" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "AB'nin 27 üyesi tabii ki yardım etmek istiyor. Ama nasıl? Asıl soru bu" dedi. May'in parlamentodaki oylamayı ertelemesi sonrasında dün bir açıklama yapan Tusk, AB'nin 28 üyesinin liderlerini Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de Brexit konusunda toplantıya çağırdığını duyurmuştu.

Başbakan May ile görüşmesi öncesinde Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Juncker, May’ın Brexit anlaşması konusunda müzakereleri sürdürmek istemesini “hayretle karşıladığını” belirtti. “Ulaştığımız anlaşma mümkün olan en iyi ve tek anlaşma” diyen Juncker, yeniden müzakerelere hiçbir şekilde yer olmadığını, ancak bazı noktaları açıklığa kavuşturmak ve değerlendirmeler için hareket alanının bulunduğunu söyledi.

May’in Brexit anlaşmasının meclisteki oylamasını ertelemesinin en önemli sebebi "backstop" olarak adlandırılan madde konusundaki muhalefet. AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilen madde uyarınca İngiltere AB'den çıkmış ve AB kuralları konusunda söz hakkını yitirmiş olmasına rağmen kalıcı ticaret anlaşmaları oluşturulana kadar AB'nin gümrük kurallarına tabi olacak.

AFP,rtr/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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