May'den kritik Brexit oylaması öncesi son çağrı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) liderleriyle geçen Kasım ayında imzaladığı Brexit anlaşması salı günü İngiliz parlamentosunda oylanacak. Oylama öncesi parlamentoda milletvekillerine seslenen May, "Daha önceki fikriniz ne olursa olsun, kalan 24 saatte bu anlaşmaya ikinci kez bir göz atın" dedi.

May, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin şartların belirlendiği anlaşmanın "kusursuz" olmadığını kabul etti, ancak oylamadan ret sonucu çıkması hâlinde 2016 yılındaki referandumda seçmenlerin verdiği kararın tersi yönde bir adım atılmış olacağı uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı, "2016 referandumunun sonucu doğrultusunda hareket etmemizin, demokrasimiz adına önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Erteleme çağrılarını reddetti

May, mutabakatın reddedilmesi durumunda karşılaşılabilecek bir diğer tablonun ise Birleşik Krallık'ın hiçbir anlaşma olmadan 29 Mart'ta AB'den ayrılması olacağını ve bu durumun da ülkeyi ekonomi ve güvenlik gibi önemli konularda büyük bir belirsizliğe sürükleyeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması için belirlenen 29 Mart tarihinin ertelenmesi ve böylece Brexit koşulları konusunda konsensüs sağlanabilmesi için zaman kazanılması ya da ikinci bir referandum düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla yapılan çağrıları da reddetti. "29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılacağız" diyen May, "Bu tarihe 74 gün kaldı. Yarın bu anlaşmanın aleyhinde oy verilmesinin sonuçlarının ne olacağı da daha açık bir hâl aldı" ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere Başbakanı May, geçen Kasım'da 18 ay süren müzakereler sonucunda AB liderleriyle bir ayrılık anlaşması imzalamıştı. Ancak May bu anlaşma nedeniyle parlamentodaki partilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. May'in kendi partisindeki birçok milletvekili ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi dahi anlaşmaya karşı çıkıyor.

DW,AFP,AP,dpa/CÖ,AÜ

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