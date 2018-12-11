May: Sonuna kadar mücadele edeceğim

Brexit anlaşmazlığı nedeniyle Muhafazakâr Parti parlamento grubunda İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında bugün güven oylaması yapılacak. Orta Avrupa Saati ile 19 ila 20 arasında yapılması öngörülen oylamanın sonucunun en kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

Parti tüzüğüne göre muhafazakârların parlamento grubunda güven oylaması yapılabilmesi için en az 48 milletvekilinin hükümet başkanına yazılı güvensizlik önergesi vermesi gerekiyor. Yetkili kurul tarafından yapılan açıklamada aranan sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Başbakan Theresa May ile Avrupa Birliği arasında kararlaştırılan Brexit anlaşması Muhafazakâr Parti'de huzursuzluğa yol açmış ve çok sayıda milletvekili anlaşmaya karşı çıkmıştı.

Theresa May güvensizlik önergesine ‘bütün gücüyle' karşı koyacağını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Theresa May'in 'kendisini savunmak için bütün imkânlarını seferber edeceği' belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak için Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda ertelenen onaylanmasına katkı sağlamak amacıyla da Salı günü bir günlük Avrupa turuna çıkmıştı.

Bu kapsamda May sırasıyla Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüş ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

DW, afp/AG, GA

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