May ikinci Brexit referandumuna karşı uyardı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit referandumunun tekrarlanmasının ülke siyasetine "onarılamayacak ölçüde zarar vereceğini" söyledi. Metni önceden açıklanan May'in Avam Kamarası'nda yapacağı hükümet açıklamasında ayrıca ikinci Brexit oylamasının ülkedeki "bölünmüşlüğü pekiştireceği" de yar alıyor. May konuşmasında parlamenterlerden "referandumu tekrarlayarak Britanya halkına verilen sözün geri alınmamasını" da talep edecek.

Başbakan May'in konuşma metninde "ikinci halkoylamasının siyasete vereceği zararın telafi edilemeyeceği ve Britanya'nın AB'den ayrılmasıyla ilgili ikinci bir oylama yapılmasının ülkenin yararına olmayacağı, aksine birleştirmeye çalıştıkları ülkeyi daha da böleceği" ifadelerine yer veriliyor.

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2016 yılındaki Brexit referandumunda, oy kullananların çoğunluğu az farkla AB ile yolların ayrılmasından yana çıkmıştı. Başbakan Theresa May, AB ile varılan Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'nda kabul edilmesi için partili milletvekillerini ikna etmeye çalışıyor. Brexit anlaşmazlığının siyasi kaosa yol açtığı Britanya'da Brexit için yeniden referandum yapılmasını talep edenler artıyor.

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DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe